Sa copine le quitte parce qu’il est pauvre, sa vengeance fait le tour de la toile 

En Australie, un jeune homme a mis en place tout ce qu’il pouvait pour se venger de son ex-petite-amie, qui l’a quitté quelques années auparavant, parce qu’il était jugé comme étant trop pauvre. L’histoire, insolite, a fait le tour de la toile, notamment via Reddit, ou le post a suscité énormément de commentaires.

C’est à Caroline Springs, tout proche de Melbourne, que le Chingu Kirean BBQ, un restaurant coréen qui n’a pas encore ouvert ses portes, fait le tour des médias. La raison ? Une affiche géante a été déposée sur sa façade. Une affiche au goût de revanche pour le propriétaire des lieux, qui a ainsi pu faire comprendre à son ex-compagne que les choses avaient bien changé pour lui.

Il se venge de son ex-compagne avec un nouveau restaurant

Sur cette image, l’inscription : « Hé Sophia, tu as rompu avec moi parce que j’étais pauvre« . Est ajoutée une mention concernant d’éventuels regrets de la jeune femme. Une histoire insolite donc, mais qui a aussi suscité beaucoup de questionnement. Cette histoire est-elle vraie, est-elle basée sur des faits ou a-t-elle été inventée de toutes pièces ? Car certains y voient ici un coup marketing, de génie.

Ce type de résolution de conflit, en public, tend à susciter de plus en plus d’intérêts. Quelques années auparavant, en 2022, une certaine Jenny s’était offert le luxe de dénoncer les agissements de son ex-compagnon, infidèle. Comment ? En publiant son histoire sur une page entière de publicité, dans le journal local (cette page avait alors coûté entre 1.500 et 2.000 dollars à la jeune femme).

Les médias, de plus en plus prisés pour exposer sa vie privée

D’autres, en revanche, utilisent ce type de solutions pour faire leur publicité. L’Anglais, Mark Roffe, s’était ainsi illustré en publiant un énorme tableau géant (au design que beaucoup ont qualifié de quelque peu daté pour ne pas dire un peu ridicule) afin de se trouver une compagne. Il avait alors fait le tour des médias britanniques, avouant, quelques semaines plus tard, avoir finalement trouvé l’amour.