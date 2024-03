Sahel: une réforme majeure pourrait dynamiser l’économie de ce pays

Au Sahel, de nombreux pays souffrent économiquement, notamment à cause d’une “mauvaise gestion” des ressources qui sont les leurs. Cela est parfois dû à des dispositions politiques qui ne leur sont pas totalement favorables. C’est notamment le cas au Burkina Faso… Même si de nouvelles réformes pourraient tout changer.

En effet, le Burkina peut compter sur d’abondantes ressources aurifères pour bâtir une économie saine et solide. Le secteur minier (et notamment celui de l’or) compte pour 14% du PIB national et représente, à lui seul, 79% des exportations totales du pays. Un secteur absolument essentiel à l’économie nationale, qui pourrait rapporter encore plus gros. Du moins, c’est ce que la réforme à venir du Code minier laisse entendre.

Le secteur minier, en pleine restructuration au Burkina

Ce nouveau texte vise à rendre au Burkina, la gestion de ses mines. À titre d’exemple, l’une des nombreuses mines d’or du pays produit 11.35 tonnes par an. Mais 90% de cette mine appartient à une entreprise canadienne. Résultat, le Burkina passe à côté de sérieuses ressources économiques qui, à terme, pourraient permettre d’investir ou de réinvestir, dans l’éducation notamment.

Aujourd’hui, la loi prévoit en fait une participation gratuite de l’État, dans les mines industrielles, de l’ordre de 10%. Le nouveau texte permettrait une hausse de la participation de l’État burkinabé, à 15%. En outre, une réserve nationale d’or, directement alimentée par les entreprises minières chargées de son extraction, sera aussi créée, permettant de créer des stocks.

De nouvelles ressources pour se développer

Enfin, le Fonds minier de développement local actuellement en place, sera remplacé par un Fonds minier de développement. L’objectif étant d’utiliser ses fonds pour financer des projets d’envergure, comme le développement national, communal, l’éducation ou encore la lutte contre le terrorisme. Une manière d’accroître davantage la place de l’or dans l’économie nationale.