Salaire des AME au Bénin : L’Ancb reconnaissante envers le gouvernement

La revalorisation du salaire des agents des collectivités territoriales décentralisées réjouit à plus d’un titre l’Association nationale des communes du Bénin (Ancb) et son président Luc Sètondji Atrokpo. Dans un communiqué en date du 15 mars 2024, l’Ancb a exprimé sa profonde reconnaissance envers le président Patrice Talon et son gouvernement relativement à la note circulaire conjointe n°548/MEF/MDGL/DC/SGM/SP-CONAFIL/DGB/DRCTOE portant revalorisation de l’indice de traitement et institution des sursalaires au profit des agents des collectivités territoriales décentralisées.

Pour l’Ancb, cette note vient parachever l’application de la décision du Conseil des ministres du 07 décembre 2022 et « démontre une fois de plus, la volonté affirmée du Chef de l’Etat, le Président Patrice TALON de donner un contenu réel à la décentralisation et d’améliorer les conditions de travail des acteurs de la gestion locale ». Dans la note circulaire conjointe, les ministres Romuald Wadagni de l’économie et des finances et Raphael Akotègnon de la décentralisation et de gouvernance locale ont précisé que les tranches de sursalaires doivent être déterminées sous le contrôle de la tutelle et tenir compte de la capacité financière de la commune.

« En tout état de cause, aucun sursalaire ne doit excéder les plafonds fixés par le décret », ont-ils mis en garde. Il est demandé aux communes de prendre les dispositions nécessaires pour « procéder au paiement des rappels des moins perçus dus depuis la mise en vigueur de la décision au profit de leurs agents ». S’inscrivant dans cette même dynamique, le président de l’Ancb, Luc Sètondji Atrokpo exhorte les maires et les secrétaires exécutifs à travailler en étroite collaboration avec leurs tutelles pour une application diligente de la note.

Pour rappel, le point indiciaire de 3% et l’institution de sursalaire ont été accordés aux agents des collectivités territoriales décentralisées à l’instar des autres fonctionnaires d’Etat le 13 mars 2024 à travers une note circulaire conjointe. « Par la présente circulaire, il est autorisé l’application desdites mesures au profit des travailleurs des collectivités territoriales décentralisées », renseigne la circulaire. L’application de ces mesures va suivre des modalités bien définies. D’après le document, la hausse uniforme du point indiciaire de 3% sera appliquée à tous les agents territoriaux ainsi que l’institution des sursalaires sur délibération du conseil de supervision par chaque commune conformément aux dispositions en vigueur en République du Bénin.