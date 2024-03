Santé: Apple prépare un changement pour certains utilisateurs

Au cours des deux dernières décennies, Apple s’est imposé comme un pionnier dans le monde de la technologie, introduisant des innovations révolutionnaires qui ont redéfini notre manière de vivre, de travailler et de communiquer. Depuis le lancement de l’iPod en 2001, qui a transformé l’industrie de la musique, à l’introduction de l’iPhone en 2007, qui a donné naissance à l’ère des smartphones modernes, en passant par la présentation de l’iPad en 2010, qui a ouvert la voie aux tablettes numériques, Apple a constamment repoussé les limites de l’innovation. L’Apple Watch, introduite en 2015, a marqué l’entrée de l’entreprise dans le secteur de la santé et du bien-être, avec des fonctionnalités de suivi de l’activité physique et de la santé qui ont évolué au fil des ans, notamment avec l’intégration de la mesure de température cutanée sur les modèles Series 8 et Ultra.

Cependant, après une période relativement calme en termes d’innovations majeures dans le domaine de la santé sur les montres connectées Apple, des informations récentes suggèrent un changement imminent. La prochaine Apple Watch Series 10, attendue pour cet automne, pourrait bien intégrer une fonctionnalité de mesure de la pression artérielle, selon des rapports de sources bien informées. Cette avancée représenterait un ajout significatif aux capacités de santé de l’Apple Watch, la mettant en concurrence directe avec d’autres marques telles que Samsung, Xiaomi et Huawei, qui proposent déjà cette fonctionnalité.

Le secteur des montres connectées a vu la mesure de la pression artérielle devenir une fonctionnalité de plus en plus répandue. Les modèles de Samsung, par exemple, offrent cette capacité depuis un certain temps, bien que leur utilisation soit restreinte à ceux qui possèdent également un smartphone de la marque et nécessite une calibration initiale. Des marques comme Huawei ont introduit des innovations permettant de contourner cette étape grâce à des bracelets intelligents, tandis que Xiaomi a lancé des montres capables de mesures autonomes en Chine.

Concernant l’Apple Watch Series 10, les détails sur la méthode de mesure de la pression sanguine et la nécessité d’une calibration préalable restent encore flous. Apple a également exploré d’autres technologies de mesure de la santé, telles que la glycémie, mais il semble que ces fonctionnalités ne soient pas prêtes pour une intégration immédiate.

Avec l’ajout potentiel de la mesure de la pression artérielle, Apple renforcerait son engagement envers l’innovation dans le domaine de la santé, offrant aux utilisateurs de nouvelles manières de surveiller et de gérer leur bien-être. Cette évolution confirmerait la position d’Apple comme un acteur majeur dans l’alliance entre la technologie et la santé.