Sénégal : Abdoulaye Wade procède à changements au sein du PDS

L’élection présidentielle au Sénégal a livré son verdict. Les Sénégalais ont décidé de confier leur destin à Bassirou Diomaye Faye. Le compagnon d’Ousmane Sonko aura la lourde responsabilité de présider à la destinée de millions de citoyens pour les 5 ans à venir. L’issue de cette présidentielle a surpris de nombreux observateurs avisés de la scène politique sénégalaise.

En effet, à la vue des forces en présence, beaucoup avaient misé sur un second tour, mais ce ne fut pas le cas. Bassirou Diomaye Faye a pu compter sur un soutien de poids, en l’occurrence le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) de Karim Wade. Ce dernier, qui a été recalé dans la course à la présidentielle, a apporté son soutien à Bassirou Diomaye Faye. Le PDS est un mastodonte dans l’arène politique sénégalaise et il faut reconnaître que son soutien à Faye a pesé dans la balance.

Publicité

Ainsi, le PDS aura-t-il son mot à dire dans la gestion des affaires de l’État ? Pour le moment, on ne peut pas trop spéculer. Mais sans doute, dans les semaines à venir, on aura une idée claire de la représentativité du PDS dans le gouvernement de Faye. En attendant, Abdoulaye Wade, le fondateur et leader historique du PDS a procédé à un remaniement au sein de l’organigramme de son parti.

En sa qualité de secrétaire générale du PDS, Abdoulaye Wade a désigné Bachir Diawara comme le nouveau porte-parole du Parti Démocratique Sénégalais. Diawara sera secondé par Serigne Abo Mbacké Thiam et Gallo Tall qui occupe désormais les postes de porte-parole adjoints du PDS. Ce mini remaniement va-t-il en appeler d’autres ? Vu que la scène politique connaît une reconfiguration, il est fort probable que d’autres changements interviennent au sein du PDS.