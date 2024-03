Sénégal: Amadou Ba s’incline et reconnaît une victoire écrasante de Diomaye Faye

À l’issue d’une élection présidentielle marquée par une forte participation et une attente fébrile des résultats, le Sénégal a vécu un moment historique. Amadou Ba, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) au pouvoir, a concédé sa défaite face à l’opposant Bassirou Diomaye Faye, marquant un tournant politique significatif pour le pays. Cette reconnaissance est survenue après que les premières tendances non officielles ont largement favorisé Faye, avec un écart considérable de voix.

La capitale sénégalaise, Dakar, ainsi que d’autres grandes villes du pays, ont été témoins de scènes de liesse dès l’annonce des premières tendances. Les partisans de Bassirou Diomaye Faye, secrétaire général du parti Pastef, dissous précédemment par le pouvoir en place, ont exprimé leur joie et leur soulagement face à cette victoire qui semblait se dessiner dès le premier tour de l’élection.

Une victoire reconnue par le camp Macky Sall

« Au regard des tendances des résultats de l’élection présidentielle et en attendant la proclamation officielle, je félicite le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour sa victoire dès le premier tour. Je prie le Tout Puissant lui accorder l’énergie et la force nécessaires pour assumer cette haute fonction à la tête de notre pays » a déclaré le candidat malheureux dans un communiqué.

Amadou Ba, exprimant son attachement à la République et à l’État de droit, a attendu des résultats plus complets avant de s’exprimer officiellement. C’est dans un climat initialement festif que Ba s’était adressé à ses partisans, remerciant le peuple sénégalais pour sa mobilisation et laissant entrevoir la possibilité d’un second tour, voire d’une victoire. Cependant, ces espoirs se sont rapidement dissipés face à l’ampleur de la tendance en faveur de Faye.

Les résultats préliminaires ont placé Bassirou Diomaye Faye en tête avec une majorité significative des voix, contrastant nettement avec les résultats d’Amadou Ba. Cette victoire dès le premier tour a été perçue comme un message fort de la part des électeurs, désireux de changement et de renouveau politique.

La déclaration d’Amadou Ba, reconnaissant la victoire de son adversaire et lui souhaitant force et énergie pour assumer les responsabilités de cette haute fonction, témoigne d’un respect pour le processus démocratique et pour la volonté du peuple sénégalais. Ce geste marque une étape importante dans la consolidation de la démocratie sénégalaise, illustrant la capacité des acteurs politiques à accepter le verdict des urnes dans un esprit de paix et de concorde nationale.