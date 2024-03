Sénégal : les chanteurs MC Banag et Douman adressent un message aux politiques

Le Sénégal a été confronté à des soubresauts socio-politiques durant de nombreux mois. Actuellement, la situation est plus ou moins stable alors que les sénégalais s’apprêtent à se rendre aux urnes pour élire le prochain président de la République. Durant les périodes de fortes tensions socio-politiques, la jeunesse du pays de la Teranga a fait entendre sa voix.

La jeunesse sénégalaise par son engagement contribue à faire de la bonne gouvernance une réalité. L’on se rappelle du contexte politique des années 2010 qui a vu de jeunes leaders se réunir autour du mouvement « Y en a marre » pour dénoncer la mauvaise gouvernance. Au Sénégal, les artistes musiciens n’hésitent pas à donner de la voix pour faire entendre les attentes du peuple.

Dans ce registre, on peut citer des chanteurs comme Didier Awadi, Monaya ou encore MC Banag et Douman. D’ailleurs, les deux derniers cités viennent de sortir un titre qui résonne comme une interpellation à l’endroit de la classe politique sénégalaise. Dans cette chanson, les deux artistes ne prennent pas de gants et dénoncent les tares qui minent la société sénégalaise. Ils appellent les Hommes politiques à être des leaders visionnaires qui se démarquent de la mauvaise gouvernance.

Dans le titre dénommé « BENEN SYSTEM » MC Banag et Douman sont revenus sur les heurts qui ont éclaté entre manifestants et forces de l’ordre pendant les évènements qui ont ébranlé le pays ces derniers mois. Dans un style épuré et avec des sonorités bien travaillées, MC Banag et Douman livre le ressenti d’une jeunesse à bout de souffle qui manque de repères.

Les deux jeunes artistes fustigent le système actuel qui crée des inégalités et accentue les frustrations. Nul doute que « BENEN SYSTEM » aura un grand écho auprès des jeunes sénégalais. Comme on l’a indiqué plus haut, le Sénégal s’apprête à élire le 5ᵉ président de son histoire. Cette présidentielle est considérée comme un tournant historique qui doit placer la nation de la Teranga sur un nouveau chemin.