Sénégal : Les mots de Patrice Talon après la victoire du camp Sonko

Le président béninois Patrice Talon a adressé ses félicitations au tout nouveau président élu à l’issue de l’élection du dimanche au Sénégal. A la faveur d’une publication sur sa page Facebook, l’actuel homme fort de la Marina a souhaité à Bassirou Diomaye Fayé plein succès dans ses fonctions à la tête du Sénégal. « J’adresse mes chaleureuses félicitations au Président Bassirou Diomaye FAYE pour son élection et, par la même occasion, mes vœux de réussite au service du Peuple sénégalais », a laissé lire Patrice Talon sur Facebook ce mardi 26 mars.

Il rejoint ainsi la liste des présidents ayant reconnu la victoire de l’opposant sénégalais. Rappelons que les challengers de Bassirou Diomaye Fayé ont également reconnu sa victoire et lui ont adressé leur message de félicitation quelques heures après les élections. Amadou Ba, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) au pouvoir, a concédé sa défaite face à l’opposant Bassirou Diomaye Faye. Le message est intervenu peu après les premières compilations non-officielles des résultats.

« Au regard des tendances des résultats de l’élection présidentielle et en attendant la proclamation officielle, je félicite le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour sa victoire dès le premier tour. Je prie le Tout Puissant lui accorder l’énergie et la force nécessaires pour assumer cette haute fonction à la tête de notre pays » avait-il déclaré dans un communiqué. Le président sortant Macky Sall s’était également adonné à cet exercice par le biais d’une publication sur le réseau social X. « Je salue le bon déroulement de l’élection présidentielle du 24 mars 2024 et félicite le vainqueur, M. Bassirou Diomaye Faye, que les tendances donnent gagnant », avait publié le président sénégalais suite à la victoire du camp de son opposant numéro 1.