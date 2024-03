Sénégal : Macky Sall a joué, Amadou Ba a perdu !

Dans le tumulte politique qui a précédé l’élection présidentielle sénégalaise, les stratagèmes et les épreuves subies par l’opposition, notamment Ousmane Sonko et son candidat Bassirou Diomaye Faye, ont mis en lumière les profondes fissures au sein de la démocratie sénégalaise. Malgré les embûches, la victoire de l’opposition révèle un désir de changement et une résilience démocratique remarquable.

Ousmane Sonko, figure de proue de l’opposition, a été au centre de controverses judiciaires, notamment des accusations d’abus sexuels pour lesquelles il a été acquitté, et d’une condamnation ultérieure pour « corruption de la jeunesse », des charges que beaucoup considèrent comme une tentative de le marginaliser politiquement.

La condamnation de Sonko à deux ans de prison a déclenché des émeutes violentes, témoignant de la profonde division entre le gouvernement de Macky Sall et une partie significative de la population, notamment la jeunesse sénégalaise. Ces événements ont mis en évidence la pression croissante sur les opposants politiques et les restrictions imposées à la liberté d’expression sous le régime de Sall.

Peu avant l’élection, Sonko et Faye ont été libérés de prison, un geste qui a galvanisé l’opposition et a signalé un possible tournant dans le climat politique tendu du Sénégal. La libération a été interprétée comme une reconnaissance tacite par le régime de Sall de l’impopularité de sa stratégie de répression et une tentative de désamorcer la situation explosive. La campagne électorale de Faye, soutenue par Sonko, a capitalisé sur un désir généralisé de réforme et de transparence.

Promettant de lutter contre la corruption et de renégocier les contrats miniers et énergétiques du pays, Faye a également plaidé pour un changement dans les relations avec l’ancienne puissance coloniale, la France, et une attention accrue à la jeunesse sans emploi du pays. La victoire de l’opposition malgré les tentatives de Sall de miner ses adversaires montre un désir de changement démocratique et un rejet de la politique de répression.

Le climat politique avant l’élection a été marqué par une répression sévère contre les critiques du gouvernement, les médias et les manifestants. Les journalistes et les opposants politiques ont fait face à des arrestations arbitraires et à des intimidations, mettant en évidence les tentatives de museler la dissidence. Cette période a également été caractérisée par des restrictions sur l’accès à Internet et aux réseaux sociaux, entravant la libre circulation des informations et la capacité de l’opposition à mobiliser le soutien.

La victoire de l’opposition dans ce contexte n’est pas seulement une rebuffade à Sall et à Ba, mais aussi un signal fort de la part du peuple sénégalais en faveur de la démocratie, de la justice et de la liberté d’expression. Elle représente une victoire significative pour ceux qui ont été réprimés et un message d’espoir pour l’avenir de la démocratie sénégalaise.