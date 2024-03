Sénégal : possédant la nationalité française, ce joueur est prêt à rejoindre les Lions

Grâce une politique ambitieuse et une vision sur le long terme, le Sénégal a réussi à se positionner comme une superpuissance du football africain. Au niveau de toutes les catégories, le pays d’Afrique de l’Ouest est une référence absolue. Lors de la dernière CAN en Côte d’Ivoire, les Lions de la Teranga étaient considérés comme les grandissimes favoris. Il faut dire que les hommes d’Aliou Cissé dégageait une véritable puissance collective.

Les champions d’Afrique 2021 ont dominé de la tête et des épaules les phases de groupe avant de se faire surprendre en 8ᵉ de finale par la Côte d’Ivoire. Malgré cette contre-performance en terre d’Éburnie, le Sénégal demeure une très grande nation africaine de football avec un vivier de talents presque inépuisable. Au cours de la CAN en Côte d’Ivoire, on a pu constater qu’Aliou Cissé a lancé des jeunes joueurs qui sont appelés à prendre le relais des légendes de la tanière (Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Gana Gueye etc).

D’autres jeunes talents frappent actuellement à la porte de la sélection. C’est le cas de Yehvann Diouf, le jeune gardien de but de 24 ans qui évolue avec le club de Reims en Ligue 1 française. Yehvann Diouf possède la double nationalité (française et sénégalaise). Durant un récent entretien médiatique, le jeune homme a affirmé que ce serait un honneur pour lui de pouvoir revêtir le maillot de la sélection du Sénégal.

« Je suis autant Français que Sénégalais. J’ai des liens importants avec le Sénégal, j’ai de la famille là-bas et j’essaye d’y aller souvent. Je n’ai pas eu de contact (avec la Fédération Sénégalaise de Football) mais je suis ouvert à tout« a notifié le talentueux portier de Reims. Edouard Mendy est au crépuscule de sa carrière et il va sans doute transmettre le flambeau dans un avenir proche. Yehvann Diouf réalise actuellement des prestations monumentales avec son club. Le coach Cissé a certainement un œil sur le jeune prodige. Lors des prochains rassemblements, on verra si Yehvann Diouf sera appelé par Aliou Cissé.