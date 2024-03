Terres rares : ce pays africain annonce une bonne nouvelle

Les Terres rares sont une composante essentielle de l’économie de demain. Elles sont indispensables dans des secteurs comme celui des énergies renouvelables, l’électronique ou encore l’automobile avec les voitures électriques. Avec le déclenchement du processus de transition énergétique, la demande mondiale en Terres rares a explosé. Il se trouve que le continent africain regorge de quantités inestimables de terres rares.

Des filons sont localisés aux quatre coins de l’Afrique, mais ils ne sont pas assez exploités. Rappelons que c’est en 2017 que le Burundi est devenu l’unique producteur africain de terres rares. Cette prouesse n’a pas changé grand-chose pour le pays d’Afrique de l’Est puisque sa matière première peine à être compétitif sur le marché international. En 2017, les terres rares n’avaient pas trop la cote à la différence d’aujourd’hui.

Publicité

En plus du Burundi, d’autres nations africaines mobilisent actuellement des moyens colossaux pour se positionner sur le juteux marché des terres rares. On peut citer des pays comme la Tanzanie, l’Angola, l’Afrique du Sud et surtout l‘Ouganda. L’Ouganda a un train d’avance sur les autres grâce à sa vision holistique. Présentement, c’est la Chine qui domine le marché des terres rares et l’Ouganda est décidé à bousculer l’hégémonie de l’Empire du milieu.

En effet, Kampala est au centre d’un projet qui pourrait changer la donne. Le pays vient de lancer une usine de démonstration d’exploitation des terres rares sur le site de Makuutu. La mise en service de cette usine a été possible grâce à une collaboration étroite avec la société australienne Ionic Rare Earths. D’après les informations délivrées par la compagnie australienne, l’usine de démonstration représente la phase 1 d’un ambitieux projet. Ionic Rare Earths a notifié que ce processus va permettre à l’Ouganda d’obtenir sa première mine de terres rares d’ici à 2026.

« Nous sommes ravis d’annoncer que la phase 1 de la mise en service de notre usine de démonstration a été menée à bien. Ce travail est essentiel pour valider notre plan de développement minier et générer des échantillons de carbonate de terres rares mixte en vue de discussions avec des partenaires potentiels au cours des prochains mois » a indiqué Tim Harrison, le patron d’Ionic Rare Earths. L’Ouganda se trouve donc sur la bonne voie. Dans un futur proche, le pays d’Afrique australe sera en mesure de tenir la dragée haute à la Chine. Il sera une réelle alternative pour les acheteurs américains et européens qui se livrent une rude bataille pour se constituer un stock important de terres rares.