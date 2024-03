Top 10 des pays avec les habitants les plus heureux du monde (ONU)

Le bonheur, inatteignable ? Pour certaines personnes, être heureux relève effectivement de l’utopie. Pour d’autres, c’est le quotidien ! Et si, finalement, tout dépendait de l’endroit où l’on vit ? L’ONU vient de dévoiler, en cette journée internationale du bonheur, le classement des pays du monde où les gens sont les plus épanouis.

Pour parvenir à établir un classement, le Réseau des solutions pour le développement durable des Nations unies a été en mesure d’établir six critères de notation. Revenu moyen, accès aux soins, liberté générale, générosité au sein du pays, taux de corruption ou encore soutien social ont ainsi été pris en compte. Et le rapport de cette année nous a offert quelques surprises.

Où les gens sont-ils les plus heureux ?

Comme souvent à ce petit jeu, ce sont les pays nordiques qui s’en sortent le mieux. Pour la septième année consécutive, c’est la Finlande qui se positionne en tête. En seconde position, on retrouve le Danemark, suivi de près par l’Islande ainsi que par la Suède. Pour compléter le top 10, arrivent respectivement Israël, les Pays-Bas, la Norvège ainsi que le Luxembourg, la Suisse et enfin, l’Australie.

Pour le reste, États-Unis et Allemagne sortent du top 20, pour la première fois en 10 ans. Les deux nations sont arrivées respectivement 23 et 24eme, devant la France qui se positionne 27e et qui perd six places en l’espace d’un an seulement. Tout en bas de ce classement, à l’extrême opposée de la Finlande, on retrouve l’Afghanistan. Le pays est actuellement en proie à une terrible crise humanitaire.

Moins de gens, plus de bonheur ?

Ce qu’on retient de ce rapport ? Parmi le top 20 des pays où les gens sont les plus heureux, aucun ne figure parmi les plus peuplés au monde. Dans le top 10, seuls les Pays-Bas et l’Australie ont plus de 15 millions d’habitants. Si on jette un coup d’œil au top 20, deux pays seulement ont plus de 30 millions d’habitants. Il s’agit du Canada ainsi que du Royaume-Uni.

Récapitulatif des 10 pays ou les gens sont le plus heureux au monde :