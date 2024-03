Tunisie : un étudiant camerounais porté disparu

Le Maghreb est une zone prisée par les étudiants d’Afrique de l’Ouest et Centrale. Dans des pays comme le Maroc, l’Algérie, ou encore la Tunisie, le système éducatif est optimal et offre de nombreuses opportunités. Cela pousse de nombreux jeunes africains, en grande partie issue de l’espace francophone, à aller y poursuivre leurs études. Christian Kwongang, jeune étudiant originaire du Cameroun, fait partie de ces cerveaux brillants qui ont rallié la Tunisie pour continuer leur cursus.

Inscrit dans une université privée, Christian Kwongang est l’ex-président de l’Association des étudiants et stagiaires africains en Tunisie. Cela fait plusieurs jours maintenant que le jeune étudiant camerounais a disparu des radars. Cette mystérieuse disparition a poussé ses amis à initier des actions pour tenter de le retrouver. Quelle fut la dernière localisation de Christian Kwongang ?

D’après des sources concordantes, c’est après s’être rendu dans un poste de police de Tunis que l’étudiant camerounais n’a plus donné signe de vie. Il s’était rendu au niveau du poste de police pour y établir un acte administratif. Dès lors, le point focal de l’association des étudiants africains de Tunis a pris les devants pour comprendre les raisons de la disparition de Christian Kwongang. Ce dernier a-t-il arrêté par les forces de police ? Si oui, qu’est-ce qu’on lui reproche ?

Cet évènement survient à un moment où les ressortissants d’Afrique de l’Ouest et Centrale font l’objet de plusieurs séries d’arrestation en Tunisie. L’on se rappelle aussi que de nombreux migrants d’Afrique subsaharienne ont subi de graves violences sur le territoire tunisien en 2023. Ces violences avaient suscité une vive indignation au sein de l’opinion publique africaine.

Christian Kwongang est connu pour son militantisme actif en faveur du respect des droits des ressortissants d’Afrique Subsaharienne. Il a été reçu à diverses reprises par les autorités afin d’évoquer le sujet. On ose croire que le jeune homme se porte bien et qu’il va rapidement donner de ses nouvelles pour rassurer ses proches et l’ensemble de la communauté des étudiants africains de Tunisie.