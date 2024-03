Le président russe Vladimir Poutine, lors de son allocution annuelle à l’Assemblée fédérale, a affirmé le soutien sans faille de la Russie à ses troupes engagées en Ukraine. Il a souligné que ces soldats, dont beaucoup sont jeunes, jouent un rôle crucial dans la défense et le développement futur de la Russie. Cette déclaration intervient dans un contexte où le président français Emmanuel Macron a mentionné, sans consensus, la possibilité d’envoyer des troupes occidentales en Ukraine, évoquant une situation critique et appelant à un « sursaut » face à un « durcissement manifeste » de Moscou.

Selon le Service de renseignement extérieur russe (SVR), la France planifie l’envoi d’un contingent de 2000 soldats en Ukraine. Ces informations ont été révélées par Sergueï Narychkine, directeur du SVR, qui a indiqué que « le contingent qui sera envoyé en Ukraine est déjà en cours de préparation. Au stade initial, il s’élèvera à environ 2.000 personnes ». Cette révélation vient souligner les préoccupations russes quant à l’implication militaire française en Ukraine.

Narychkine a également exprimé des réserves quant à la décision française, suggérant que « les dirigeants actuels du pays ne se soucient pas de la mort des Français ordinaires et des préoccupations des généraux ». Il met en avant les inquiétudes au sein de l’armée française, affirmant que « les officiers français craignent qu’une unité aussi importante ne puisse être déployée et installée en Ukraine en toute discrétion ».

Le directeur du SVR a mis en garde contre les risques d’un tel déploiement, déclarant que « cela signifie que cette unité subira le sort de tous les Français jamais venus sur le territoire du monde russe avec une épée ». Cette déclaration fait écho aux avertissements de Poutine concernant le destin tragique des forces étrangères ayant tenté d’intervenir en Russie par le passé. La perspective d’une intervention militaire française en Ukraine, telle que rapportée par la Russie, soulève des questions sur la stratégie et les objectifs de la France dans le conflit ukrainien.

Alors que Macron n’a pas confirmé l’envoi de troupes, la révélation du SVR russe ajoute une dimension supplémentaire aux discussions internationales sur la situation en Ukraine. Ces développements mettent en lumière les complexités et les risques associés à un engagement militaire accru en Ukraine, dans un contexte où les tensions entre la Russie et l’Occident continuent de s’intensifier. La déclaration du SVR russe sur l’intention de la France d’envoyer des soldats en Ukraine pourrait avoir des implications significatives pour les relations diplomatiques et la sécurité régionale.