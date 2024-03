Un fabricant européen dévoile des panneaux solaires révolutionnaires

Dans un monde où la recherche de solutions durables est devenue impérative, les avancées technologiques offrent de nouvelles opportunités pour allier production d’énergie renouvelable et préservation de l’environnement. C’est dans cette optique que le fabricant grec Brite Solar a récemment dévoilé sa dernière innovation : un panneau solaire agrivoltaïque transparent, conçu pour protéger les cultures tout en produisant de l’électricité verte.

Le concept d’agrivoltaïsme, qui consiste à combiner l’agriculture et la production d’électricité à partir de l’énergie solaire, gagne en popularité ces dernières années. En effet, cette approche présente de multiples avantages, notamment en termes d’optimisation des ressources et de préservation des terres agricoles.

La nouvelle gamme de panneaux solaires agrivoltaïques bifaciaux de Brite Solar s’adresse à un large éventail de clients, allant des propriétaires individuels aux coopératives agricoles, en passant par les installateurs. Grâce à leur conception transparente, ces modules permettent le passage de la lumière solaire tout en assurant une protection efficace des cultures contre les éléments extérieurs.

Cette innovation repose sur des technologies propriétaires brevetées, combinant des cellules en silicium et des revêtements en verre. Ces derniers, appliqués à la fois sur l’avant et l’arrière du verre supérieur, offrent une protection hydrophobe et des propriétés antireflets. De plus, un revêtement intérieur réduit le rayonnement ultraviolet, favorisant ainsi la croissance des plantes tout en améliorant la performance des cellules solaires.

Nick Kanopoulos, PDG de Brite Solar, souligne que cette technologie va au-delà de la simple production d’électricité verte. En effet, en protégeant les cultures et en optimisant la photosynthèse, ces panneaux solaires contribuent à améliorer le rendement agricole tout en répondant aux défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés.