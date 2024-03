Un pilote d’avion oublie de vérifier l’essence et atterrit d’urgence 

Une panne de carburant qui coûte cher, mais qui aurait pu supposer un bilan autrement dramatique. En effet, le 25 mars dernier, un individu a été condamné par le tribunal de Mulhouse, dans la région du Haut-Rhin en France, à une amende de 1.000 euros. La raison ? Ce dernier ne s’est pas plié aux règles de sécurité en lien avec l’aviation et n’a tout simplement pas pris le temps de vérifier les niveaux d’essence dans l’aéronef qu’il pilotait.

Avec deux amis à lui, il embarque dans le petit avion. Ces derniers quittaient Annecy pour rejoindre Habsheim. Il se rend alors compte, au bout de quelques minutes de vol, que les jauges étaient quasiment à plat. Il opte alors pour un atterrissage d’urgence, dans la petite bourgade de Dannemarie. Tout s’est finalement bien terminé, puisque personne n’a été blessé.

Publicité

Il ne vérifie pas la jauge d’essence dans son avion

Pour autant, une enquête a été ouverte… Et les raisons qui ont poussé cet individu à ne pas vérifier la jauge d’essence sont plutôt surprenantes. Le pilote affirme que les trois ont dû partir plus tôt que prévu, la faute à une alerte météo. Mais il souhaitait surtout rentrer chez lui plus rapidement pour célébrer la fête des Mères de sa compagne, leur toute première. Une explication qui n’a pas vraiment attendri la justice.

Car cette erreur aurait pu être fatale aux trois personnes qui se trouvaient à bord de l’avion. Quelques minutes de plus à effectuer les bonnes vérifications lui auraient permis de pleinement s’assurer de la sécurité de tous et surtout, du respect des règles et consignes de base. Il a donc été condamné à une amende 1.000 euros. Son club d’aviation lui a aussi suspendu sa licence pour une période de 4 mois.

Il ne revolera plus jamais

Reconnaissant avoir pris une mauvaise décision, ce dernier regrette le fait de ne finalement pas s’être posé à Montbéliard, ce qui aurait été, avec du recul, plus judicieux selon lui. Visiblement touché par son erreur et probablement apeuré par le drame qu’il aurait pu causer, ce dernier a finalement pris la décision d’arrêter de voler. Il ne devrait donc pas reprendre son activité.