Une riche famille au cœur d’une grosse controverse

La famille Ambani, titulaire de l’empire privé le plus important en Inde, a récemment inauguré un centre animalier gigantesque, abritant des milliers d’animaux rares et secourus provenant des quatre coins du monde. Baptisé Vantara, ce centre a attiré l’attention internationale, mais pas seulement pour ses louables intentions écologiques.

La récente ouverture du centre animalier Vantara par la famille Ambani, une des plus riches d’Inde, a suscité à la fois l’admiration et la controverse dans le pays. Dirigé par Anant Ambani, fils de Mukesh Ambani, magnat des affaires et patron du conglomérat Reliance Industries, ce centre, présenté comme une initiative écologique majeure, a attiré l’attention du monde entier lors d’une somptueuse fête de pré-mariage.

Au cœur de la région du Gujarat, où se trouve également la vaste raffinerie de pétrole de Reliance Industries, le centre Vantara s’étend sur 1 200 hectares et abrite des milliers d’animaux, notamment des éléphants, des félins, des crocodiles et une variété d’oiseaux tropicaux rares. Ces animaux, présentés comme des sauvetages provenant des quatre coins du monde, sont destinés à la fois à la protection et à la reproduction, avec pour objectif ultime de contribuer à la conservation des espèces en danger.

Cependant, derrière cette façade de philanthropie se cachent des questions éthiques et environnementales préoccupantes. L’origine des animaux suscite notamment des doutes, notamment celle des éléphants, dont la capture est interdite en Inde. Une enquête menée par Himal Southasian révèle que certains de ces pachydermes pourraient avoir été acquis dans des conditions douteuses, malgré les dénégations de la fondation Greens, qui assure avoir suivi toutes les réglementations en vigueur.

Les soupçons se portent également sur le processus d’acquisition des animaux. Selon les informations recueillies, les propriétaires d’éléphants de la région de l’Arunachal Pradesh, une zone frontalière avec la Birmanie, auraient été incités à offrir leurs animaux en échange de compensations financières. Cette pratique soulève des préoccupations quant à la manière dont les animaux sont obtenus et souligne les possibles pressions exercées par le centre de secours privé sur les populations locales.

En outre, l’ampleur des dépenses engagées pour le fonctionnement du centre, évaluées à 7,8 millions d’euros en 2022, soulève des interrogations quant à l’utilisation des ressources dans un pays où les besoins sociaux et environnementaux sont nombreux. Alors que la multinationale Reliance Industries, proche du gouvernement de Narendra Modi, affiche des profits colossaux, certains remettent en question la priorité accordée à ce projet au détriment d’autres causes plus pressantes.

La transformation potentielle du centre Vantara en un zoo de grande envergure ajoute une dimension supplémentaire à la controverse. Si la famille Ambani affirme vouloir ouvrir les portes du centre pour sensibiliser le public à la conservation de la faune, cette démarche soulève des préoccupations quant au bien-être des animaux et à leur utilisation à des fins de divertissement.