Value investing : comment utiliser plus efficacement cette stratégie pour améliorer vos rendements en bourse ?

Pour réaliser des investissements aujourd’hui, de nombreuses options peuvent être envisagées. Elles concernent aussi bien les outils proposés que les stratégies sur lesquelles miser. Le value investing ou investissement de valeur en fait partie. Il s’agit d’une technique qui désigne l’achat des actions sous-évaluées des entreprises cotées en bourse. Elles peuvent ensuite être conservées ou revendues une fois valorisées pour réaliser des bénéfices. Comment tirer le meilleur parti de cette stratégie ?

Comprendre le concept du value investing

Avant de mettre en œuvre la méthode d’investissement en bourse qu’est le value investing, il convient de bien comprendre son concept. Contrairement à d’autres stratégies, celle-ci consiste à se procurer des actions sous-évaluées en se basant sur des critères spécifiques. L’objectif est d’acquérir des titres dont la valeur n’est pas encore reconnue par le marché actuel. Il faudra ensuite compter sur la valorisation de l’actif par une augmentation de son cours.

Les actions de ce type et leur segment de marché sont le plus souvent en baisse dans les tendances, ce qui explique leur sous-évaluation. Une autre raison peut être le contexte économique de l’entreprise, qui camoufle son potentiel de croissance sur le long terme. Pour les investisseurs qui raffolent de cette méthode, tous ces justificatifs incitent à se procurer l’actif à un prix accessible. Cependant, ils déterminent préalablement le prix du titre en calculant sa valeur intrinsèque relativement à celle proposée sur le marché.

Les investisseurs étudient ensuite les fondamentaux de l'entreprise, pour comprendre le potentiel de l'action.

Quel est son principe de fonctionnement ?

La valeur intrinsèque d’un titre se détermine sur la base des états financiers fournis par l’entreprise concernée. Les investisseurs peuvent ainsi récolter des informations relatives à :

Sa santé financière ;

Ses paramètres fondamentaux.

Contrairement à ce que vous pourriez penser, les méthodes pour déterminer la valeur intrinsèque sont multiples. L’analyse doit porter sur une variété d’aspects et indices utilisés pour évaluer une entreprise. Une stratégie boursière basée sur le value investing requiert de la recherche et du sang-froid, car le procédé implique d’énormes analyses. Un investisseur qui se positionne sur la valeur peut analyser de nombreuses compagnies avant d’en choisir une seule.

Cette dernière sera celle dont le profil correspondra à une action de valeur. Notez qu’une part de subjectivité intervient également dans le value investing. Les données d’entreprise peuvent être évaluées par deux investisseurs qui prendront des positions différentes avec cette technique. Cela s’explique notamment par le fait que les spécialistes ne suivent pas les tendances, et se basent plutôt sur des déductions.

Voilà pourquoi ils ont besoin de passer au peigne fin toutes les données financières de l’entreprise choisie. Plus loin, ce type de profil n’est pas à la quête d’un support via lequel réaliser rapidement du profit. Le value investing est une méthode d’acquisition et de conservation qui prend en compte de multiples informations financières. Ces dernières ont tendance à croître assez lentement au sein d’une entreprise cotée en bourse.

La réévaluation d’un titre à la hausse nécessite parfois un temps assez long. Toutefois, la patience requise au cours du processus permet d’obtenir d’excellents rendements.

Les forces et faiblesses du value investing

D’une certaine façon, les actions de valeur ont de nombreuses ressemblances. Ce sont pour la plupart des entreprises bien implantées qui atteignent une étape de maturité au cours de leur cycle de vie. Les investisseurs peuvent accéder à un récapitulatif des données relatives à l’augmentation :

Des bénéfices ;

Des revenus.

Les compagnies classées dans cette catégorie sont celles qui génèrent de façon récurrente des revenus constants. La moyenne de leur taux de croissance est positive, et le cours de leurs actions est moins sujet à la volatilité. Le value investing est donc une stratégie sur laquelle vous pourriez compter pour prendre des risques faibles ou moyens. Malgré tout, notez que vous pourriez quand même enregistrer des pertes.

Cela souligne donc l’importance de considérer les divers états financiers et derniers rapports d’activité pour réaliser vos analyses. Les détails les plus importants à ne pas manquer sont ceux inscrits au bas de page. Le value investing est-il totalement dépourvu de faiblesses dans ce cas ? La réponse est négative, car vous devrez prendre énormément de temps pour effectuer vos recherches. Il faudra également espérer des résultats positifs avant de passer à l’action.

Cette stratégie est aussi caractérisée par une certaine irrationalité pour calculer la valeur intrinsèque des actions de valeur.

Quels sont les indicateurs à rechercher ?

Certains indicateurs doivent à tout prix être considérés pour sélectionner une action de valeur. En voici quelques-uns parmi les principaux :

Le bénéfice par action (BPA) :

Cette donnée est souvent employée pour déterminer la rentabilité d’une compagnie en se référant à une action. Une croissance du BPA sur des années indique que les bénéfices de l’entreprise sont en hausse constante.

Le ratio cours/bénéfice

Il renseigne sur le prix que les investisseurs peuvent payer pour un euro du bénéfice net de l’entreprise. Ainsi, il est plus simple de calculer le rendement d’une action sur la durée comparativement aux autres de son segment de marché.

Le ratio cours/valeur comptable

Il informe l’investisseur à propos de la surévaluation ou la sous-évaluation d’une action par rapport à sa valeur nette et au cours du marché. La faiblesse de ce ratio indique aux investisseurs value que les actions sont vendues en dessous de leur valeur intrinsèque. Ils effectuent alors l’achat en espérant une reconnaissance de la valeur du titre sur le marché.

Le rendement des dividendes

Le versement des dividendes n’est pas une caractéristique de toutes les actions de valeur. Une constance dans ce sens peut indiquer que l’entreprise est mature dans son secteur d’activité. Là encore, une comparaison avec les performances d’autres entreprises du domaine doit être faite pour une meilleure appréciation.

Le ratio d’endettement

Il évalue la proportion des emprunts réalisés par une compagnie pour couvrir ses besoins comparativement à ses capitaux propres. Un ratio en hausse indique que l’entreprise aura certainement du mal à rembourser la somme concernée. Cependant, notez que la valeur des ratios d’endettement dépend de chaque secteur d’activité. Une comparaison doit donc être avec d’autres entreprises similaires avant de prendre la décision d’investir.