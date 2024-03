Voici le message de l’OTAN à la Russie jugée menaçante

La montée en puissance de la Russie inquiète. Du moins, en Occident. Et face à ce que beaucoup de pays affirment être une menace réelle et importante, la décision de renouer avec d’importants exercices militaires a été prise. Un peu partout en Europe, les forces armées de l’Organisation du Traité Atlantique-Nord ont organisé le plus grand exercice militaire depuis la fin de la guerre froide.

Cette série d’exercices intervient dans le cadre de l’opération Steadfast Defender 24. Une opération militaire qui devrait durer jusqu’au 31 mai prochain et dont les chiffres sont assez impressionnants, puisque 90.000 hommes sont mobilisés (provenant de 32 pays différents), avec 1.100 véhicules blindés ainsi que 166 chars de combat. Tous sont réunis sur le continent européen.

L’OTAN organise son plus gros exercice depuis 1988

En Pologne, en Norvège ou encore en Allemagne, en Roumanie ainsi que dans les pays Baltes, en Finlande, en Slovaquie, en Grève ou encore en Suède, jamais autant d’hommes n’avaient été mobilisés en si peu de temps, depuis 1988 (date à laquelle 125.000 militaires avaient participé aux derniers exercices). Et ces exercices sont très clairs : faire peur à la Russie, pour la contraindre à rester dans les clous.

Si, dans un premier temps, l’OTAN se refusait de nommer la Russie en tant que cible dans ses exercices, afin d’éviter l’escalade, la situation a bien évolué depuis. Aujourd’hui, Moscou et l’armée russe sont présentés comme étant l’ennemi numéro un. Plusieurs tests et missions sont organisés sur place, notamment l’exercice Dragon 24, qui consiste à se faire déplacer les troupes, depuis l’Ouest de l’Europe, vers l’Est, le plus rapidement possible.

La Russie n’a pas encore formellement réagi

Du côté russe, pas vraiment de réactions à ce sujet même si celles-ci pourraient ne pas tarder. En effet, Moscou a toujours vu d’un très mauvais œil l’expansionnisme de l’OTAN, qui vient récemment d’accorder à la Suède, le statut de membre permanent. L’article 5 de l’OTAN, qui stipule une réponse coordonnée en cas d’offensive sur l’un de ses membres a toujours été vivement critiqué.