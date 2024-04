Aéronautique : pourquoi ce pays du Maghreb veut à tout prix se positionner ?

Dans le domaine de l’aéronautique, des géants tels que Boeing, Airbus, et Lockheed Martin dominent le marché, soutenus par des motoristes de renom tels que General Electric et Rolls-Royce. Ce secteur, crucial pour le développement économique et technologique, voit l’émergence de nouveaux acteurs, parmi lesquels le Maroc, qui cherche à se redéfinir économiquement en se positionnant dans un secteur à forte valeur ajoutée.

Le Maroc, avec un plan clair, mise sur des alliances stratégiques avec des leaders de l’industrie aéronautique mondiale pour développer ses capacités de production et de service. La signature récente d’un mémorandum d’entente entre Royal Air Maroc et Safran illustre cette ambition, soulignant l’importance du secteur pour le développement économique et la connectivité du pays.

Publicité

L’engagement marocain envers l’aéronautique est également visible dans sa politique d’ouverture, concrétisée par des accords comme l’Open Sky avec l’Union européenne. L’investissement dans des infrastructures aéroportuaires modernes et sécurisées démontre un alignement aux standards internationaux et un engagement envers la qualité de service.

Le Maroc projette de doubler le trafic de passagers à 60 millions d’ici 2035, illustrant l’ambition de transformer son secteur aérien en un levier de développement économique et social. Cette initiative ambitieuse est soutenue par une politique gouvernementale qui favorise l’augmentation des capacités aéroportuaires et la sécurité.

En outre, le gouvernement marocain est déterminé à attirer plus d’investissements dans l’aéronautique en promouvant l’innovation et la durabilité. La compagnie nationale, Royal Air Maroc, est au cœur de cette dynamique, avec des plans pour augmenter significativement sa flotte et développer son rôle de connecteur mondial à partir de son hub à Casablanca.

Ces efforts ambitieux se déroulent dans un contexte économique global marqué par des défis, notamment la nécessité de renforcer la chaîne d’approvisionnement locale. Le Maroc aspire à devenir un centre de compétence en recherche et développement aéronautique, nécessitant une approche gagnant-gagnant et une intégration profonde dans le tissu industriel mondial. Le pays se trouve à un moment crucial pour consolider sa place dans l’industrie aéronautique internationale.