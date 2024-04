Afrique: ce pays veut devenir la capitale des cryptomonnaies

Les cryptomonnaies ont connu un essor fulgurant ces dernières années, attirant l’intérêt des investisseurs et des technologues du monde entier. Cependant, cette popularité s’est accompagnée de critiques croissantes, notamment en raison de l’impact environnemental significatif du minage. Cette activité nécessite une grande quantité d’énergie pour faire fonctionner les superordinateurs qui valident les transactions et créent de nouvelles unités monétaires, ce qui a suscité des inquiétudes globales sur l’empreinte carbone de telles opérations.

En 2022, l’Ethiopie a marqué un tournant en légalisant le minage de cryptomonnaies, inaugurant une ère de développement technologique. Rapidement, une vingtaine d’entreprises internationales ont implanté leurs infrastructures de minage aux abords d’Addis-Abeba, profitant des nouvelles politiques gouvernementales. Ces entreprises, principalement issues de Chine où le minage avait été interdit, ont trouvé en Ethiopie un refuge accueillant, soutenu par des accords d’approvisionnement en électricité.

Le potentiel de cette industrie pour l’Ethiopie est renforcé par le projet du grand barrage de la Renaissance sur le Nil, qui promet de doubler la capacité de production électrique du pays avec une puissance de 5 300 mégawatts. Ce projet ambitieux devrait permettre de fournir l’énergie nécessaire pour alimenter les gigantesques fermes de minage et positionner l’Ethiopie comme un leader dans le secteur des cryptomonnaies.

Le gouvernement éthiopien voit dans le minage de cryptomonnaies une opportunité de générer des devises étrangères, essentielles à la stabilisation de l’économie nationale fragilisée par des conflits internes et des tensions commerciales. Cette initiative pourrait éventuellement rivaliser avec les revenus traditionnels issus du café et de l’or, tout en contribuant à l’indépendance économique du pays.

Néanmoins, l’infrastructure électrique du pays présente des défis non négligeables. Le réseau est souvent sujet à des coupures de courant et une partie significative de l’électricité produite est perdue en raison de l’obsolescence et de l’inefficacité des systèmes de distribution. En réponse à ces enjeux, la Banque mondiale a récemment approuvé un prêt de 523 millions de dollars pour améliorer et moderniser le réseau électrique.

Malgré les obstacles, l’Ethiopie se distingue par ses avantages uniques pour le minage de cryptomonnaies, notamment en termes de coût d’électricité et de conditions climatiques favorables. Ces atouts pourraient bien transformer le pays en une nouvelle capitale mondiale des cryptomonnaies, redéfinissant son avenir économique et positionnant l’Afrique sur la carte du numérique mondial.