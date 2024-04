Afrique du Nord: ce pays s’affirme comme leader incontesté de l’essor hôtelier

Le tourisme en Afrique est en plein essor, et le secteur hôtelier en est le témoin privilégié. Le dernier rapport de W Hospitality Group, intitulé « Hotel Chain Development Pipelines in Africa 2024 », révèle une croissance significative dans ce domaine, avec des implications majeures pour le continent. Parmi les pays africains en tête de cette tendance, la Tunisie se distingue particulièrement, se classant au septième rang en termes de développement hôtelier.

L’Afrique est en train de devenir une destination touristique de premier plan, attirant l’attention des grandes chaînes hôtelières internationales. Avec une augmentation de 122 hôtels entre 2022 et 2024, le paysage hôtelier africain est en pleine mutation. Les investissements se multiplient, avec un total de 47 chaînes hôtelières internationales ou régionales s’implantant dans 41 pays du continent.

Parmi les acteurs majeurs de cette expansion, Marriott International, Hilton, Accor et Radisson Hotel Group se démarquent par leurs projets ambitieux. Marriott International, en tête de cette course effrénée, affiche un pipeline impressionnant de 26 365 chambres réparties sur 138 hôtels. Hilton et Accor ne sont pas en reste, suivant de près avec respectivement 13 584 chambres (72 hôtels) et 13 375 chambres (70 hôtels). Quant à Radisson Hotel Group, il complète ce quatuor de tête avec 6618 chambres réparties sur 35 hôtels. Ensemble, ces géants hôteliers accaparent 65% du marché, témoignant de leur domination incontestable.

En ce qui concerne les ouvertures prévues pour 2023, Marriott International maintient sa position dominante avec 23 établissements sur le point d’entrer en service. Radisson Hotel Group se classe deuxième avec 10 ouvertures prévues, suivi de près par Hilton et Accor avec respectivement 9 et 8 hôtels.

Cependant, si l’Egypte se détache comme le leader incontesté de l’essor hôtelier en Afrique, d’autres pays émergent également avec force. La Tunisie, notamment, se positionne au septième rang dans ce panorama dynamique. Avec 18 hôtels totalisant 4 121 chambres, elle affiche un potentiel prometteur dans le développement hôtelier en Afrique.

L’essor de l’industrie hôtelière en Afrique ne se limite pas à quelques pays. Des facteurs tels que la diversité des attractions touristiques, la stabilité politique croissante et l’amélioration des infrastructures contribuent à faire du continent une destination de choix pour les voyageurs du monde entier. La Tunisie, avec son riche patrimoine culturel, ses plages immaculées et son hospitalité légendaire, est bien placée pour capitaliser sur cette tendance et consolider sa position sur la scène internationale du tourisme.