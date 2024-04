Afrique du Nord : l’Europe envahie par les produits agricoles, grosses inquiétudes

L’Afrique du Nord est considérée comme l’une des zones économiques les plus dynamiques du continent. Un pays en particulier fait beaucoup parler de lui. Il s’agit de l’Égypte. Le pays des pharaons est une référence dans le secteur de l’agriculture. Prenons le cas de la culture des oranges. La nation arabe a réussi à se positionner comme le premier exportateur mondial d’oranges fraîches.

Les oranges égyptiennes s’arrachent sur le marché international et particulièrement en Europe. La situation est telle que les acteurs européens de la filière orange ont donné de la voix. Avec le contexte très difficile en mer rouge (présence des rebelles houthis), l’Égypte n’arrive plus à écouler de manière optimale ses oranges vers l’Asie. Si les rebelles houthis ne constituaient pas une menace, l’Égypte allait pouvoir écouler facilement ses oranges vers des pays comme la Chine, la Turquie et l’ensemble des pays du golfe Persique.

Vu que l’accès au marché asiatique est devenu problématique, l’Égypte a orienté une grande partie de ses exportations vers le marché européen. L’Espagne, qui est un important producteur d’oranges, ne voit pas forcément d’un bon œil l’arrivée massive des fruits égyptiens sur le marché de la zone UE. En Espagne, les acteurs de la filière orange ont haussé le ton et demandent à ce qu’une série de règlementations voit le jour pour préserver leurs intérêts.

Asaja-Sevilla, la plus grande fédération d’agriculteurs espagnols, a déclaré ceci dans une déclaration : « En Espagne, ce changement de destination de l’Égypte a eu un impact négatif sur le marché de l’orange, en particulier sur le prix des oranges pour le jus qui a été divisé par deux au cours des 20 derniers jours. L’arrivée massive d’oranges égyptiennes a provoqué une baisse des prix et un effondrement de la production nationale ». Les producteurs espagnols réclament une mesure concrète de la part des premières autorités.

Ils estiment qu’il faut imposer aux fournisseurs égyptiens une indication obligatoire de la provenance des oranges sur les étiquettes des jus. Cela va permettre aux consommateurs de connaître l’origine des agrumes. La tomate marocaine fait également face au même défi que les oranges égyptiennes sur le marché européen. D’après les producteurs de la zone UE, ces produits qui viennent d’Afrique du Nord entretiennent un climat de concurrence déloyale.