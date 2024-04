Afrique du Sud : la suprématie de l’ANC menacée par Jacob Zuma

Le paysage politique sud-africain est en pleine mutation avec la montée en puissance de l’UMkhonto We Sizwe (connu sous l’abbréviation MK), nouveau parti dirigé par l’ancien président Jacob Zuma. Fondé en décembre 2023, le MK a rapidement capté l’attention de l’électorat, menaçant la dominance du Congrès national africain (ANC), au pouvoir depuis l’avènement de la démocratie en 1994. Les récentes projections suggèrent que l’ANC pourrait se retrouver en dessous de la barre des 40% lors des prochaines élections générales, marquant ainsi un tournant historique.

Le programme électoral du MK, ambitieux et radical, propose des réformes économiques profondes incluant la nationalisation des terres, des banques et des mines. Une telle politique représente un tournant majeur, notamment avec la proposition de retrait de la Cour pénale internationale. En outre, le parti envisage de restructurer la South African Reserve Bank pour favoriser la diversification économique et la croissance industrielle, une initiative qui pourrait redéfinir le cadre économique du pays.

Publicité

Le MK a également promis des mesures sociales fortes, comme l’augmentation significative de l’allocation chômage et de la pension de vieillesse, ainsi que l’obligation pour les grandes entreprises de s’introduire sur la Bourse de Johannesburg. Ces promesses placent le MK en proximité idéologique avec l’Economic Freedom Fighters (EFF) de Julius Malema, qui a exprimé sa disposition à former une coalition post-électorale. Cette potentielle alliance pourrait solidifier un nouveau bloc de gauche au sein de l’Assemblée nationale.

Face à ce défi, Jacob Zuma reste confiant, affirmant sa volonté de collaborer avec d’autres partis pour consolider les bases de son projet de société. « Nous devons nous réunir et discuter après les élections, y compris avec ceux qui ne sont pas encore convaincus par la vision », a-t-il déclaré, soulignant l’importance d’une approche unifiée pour le changement. Pendant ce temps, l’ANC doit repenser sa stratégie pour conserver son influence dans un contexte politique de plus en plus compétitif.