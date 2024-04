Afrique: explosion du nombre de millionnaires d’ici 10 ans

Dans un contexte où l’Afrique se révèle être le continent à la démographie la plus dynamique, les projections d’un cabinet londonien suggèrent une tendance frappante : le nombre de millionnaires en Afrique devrait croître de manière significative au cours des dix prochaines années.

Selon les estimations de Henley & Partners, un cabinet de conseil en patrimoine réputé, le nombre de millionnaires africains devrait augmenter de 65 % d’ici à 2033. Actuellement, quelque 135 200 individus fortunés, disposant d’une richesse liquide investissable d’au moins 1 million de dollars, résident sur le continent. Ces chiffres ne manquent pas de souligner l’essor économique que connaît l’Afrique, confirmé par la concentration de cette richesse dans des pays tels que l’Afrique du Sud, l’Égypte, le Nigeria, le Kenya et le Maroc.

La région de Johannesburg émerge comme le principal foyer de la richesse en Afrique, suivie de près par Cape Town, Le Caire, Nairobi et Lagos. Toutefois, les prévisions laissent entrevoir un changement de paysage économique dans la prochaine décennie. Des nations comme Maurice, la Namibie, la Zambie, l’Ouganda et le Rwanda devraient voir leur nombre de millionnaires augmenter de plus de 80 % d’ici à 2033, tandis que le Maroc et le Kenya, déjà parmi les cinq pays les plus riches, connaîtront également une croissance substantielle.

L’île Maurice se démarque particulièrement avec une augmentation prévue de plus de 95 % de ses millionnaires, grâce à sa stabilité politique et à son environnement fiscal favorable. Cette tendance souligne non seulement l’essor économique du continent, mais aussi l’émergence de nouveaux centres de richesse.

Cependant, ces projections prometteuses s’accompagnent d’un défi de taille : la fuite des cerveaux et des capitaux. Selon les données de New World Wealth, près de 18 700 personnes fortunées ont quitté l’Afrique au cours de la dernière décennie, préférant s’installer principalement au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Australie et aux Émirats arabes unis. Cette tendance souligne les défis persistants en matière de gouvernance, de sécurité et d’infrastructures dans de nombreuses régions africaines.

En outre, si l’Afrique voit émerger de plus en plus de millionnaires, peu d’entre eux choisissent de rester sur le continent. Parmi les 54 milliardaires nés en Afrique dans le monde, seuls 21 demeurent sur le sol africain, ce qui témoigne des défis persistants en matière de sécurité, de gouvernance et de développement économique.

Cependant, ces défis ne devraient pas éclipser les perspectives optimistes pour l’Afrique. Avec une croissance démographique soutenue et une économie projetée pour être la plus rapide après l’Asie, le continent est en voie de devenir un acteur économique majeur sur la scène mondiale. Cette ascension économique s’accompagne d’un changement géopolitique, où les voix africaines deviennent de plus en plus influentes sur la scène internationale.