Afrique: la BAD et la Banque Mondiale veulent investir massivement dans ce secteur

L’accès à l’électricité en Afrique est bien plus qu’une simple question d’éclairage ou de confort. C’est un impératif pour le développement économique et social du continent. Lors des Assemblées de printemps de la Banque mondiale et du FMI à Washington, une annonce majeure a été faite : la Banque mondiale et la Banque africaine de développement (BAD) s’engagent à connecter 300 millions d’Africains au réseau électrique d’ici à 2030.

Actuellement, près de 600 millions d’Africains vivent sans accès à l’électricité. Cette situation constitue un frein considérable au développement économique des pays africains. Comme l’a souligné Akinwumi Adesina, président de la BAD, lors de l’annonce de cet engagement, « l’énergie est essentielle à la vie, tout comme le sang dans le corps humain. Les économies se développent grâce à l’énergie, et il existe un lien direct entre l’accès à l’électricité et la croissance économique. Aucune économie ne peut prospérer dans l’obscurité« .

La Banque mondiale avait déjà pris des mesures en annonçant un plan visant à connecter 100 millions d’Africains au réseau électrique. Cependant, lors de cet événement à Washington, elle a décidé d’aller encore plus loin. Ajay Banga, président de la Banque mondiale, a souligné l’augmentation de cet engagement en déclarant : « Aujourd’hui, nous renforçons notre engagement envers l’Afrique. En collaboration avec toutes les branches de la Banque mondiale sur le continent, nous visons à connecter 250 millions de personnes au réseau électrique« .

Ce chiffre ambitieux s’accompagne de l’engagement de la BAD à connecter 50 millions de personnes supplémentaires. Cependant, un tel projet nécessite des ressources financières considérables. Environ 30 milliards de dollars seront nécessaires pour réaliser cette ambition. Pour financer ce projet, la Banque mondiale prévoit de puiser dans son fonds destiné aux pays les plus pauvres, tout en mobilisant les secteurs public et privé.

Ce nouvel engagement en faveur de l’électrification de l’Afrique est une étape décisive vers un avenir plus prospère pour le continent. En fournissant de l’électricité à des millions d’Africains, non seulement les conditions de vie seront améliorées, mais cela ouvrira également la voie à de nouvelles opportunités économiques et sociales.