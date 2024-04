Afrique: la société française RAIDCO Marine accusée d’escroquerie

Un scandale financier ébranle le ministère de la Défense nationale guinéen, impliquant la société française RAIDCO Marine. Les accusations portent sur des faits d’escroquerie dans la réparation de vedettes et l’acquisition d’un bateau hauturier qui n’a jamais été livré. Cette affaire, révélée le 22 avril 2024, soulève des questions sur la gestion des fonds publics et la régulation des contrats internationaux.

La transaction controversée comprend la non-livraison d’un bateau hauturier, initialement contracté pour un montant de 8,4 millions d’euros. Le ministère guinéen avait versé près de 6,1 millions d’euros, représentant 70% du contrat, mais la société RAIDCO Marine est accusée d’avoir revendu le bateau à un autre pays, privant ainsi la Guinée d’une ressource maritime essentielle.

Par ailleurs, RAIDCO Marine aurait également échoué à remettre en état trois vedettes de 20 mètres pour l’armée de mer guinéenne. Malgré le paiement de 650 000 euros par le ministère de la Défense, ces vedettes ne sont jamais devenues opérationnelles, accentuant les pertes subies par l’État guinéen.

Face à ces manquements, la Chambre de l’Instruction de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) a été saisie. Cette institution s’engage à approfondir les investigations pour clarifier cette affaire d’escroquerie et en identifier les responsables.

En réaction à ces événements, le parquet spécial a émis des mandats contre RAIDCO Marine, entre autres, pour escroquerie et complicité. Ces actions judiciaires s’inscrivent dans un effort plus large de lutte contre la corruption et la malversation financière, comme en témoigne la mise en cause simultanée d’autres sociétés dans des affaires de fraudes fiscales.

Selon Marcel Malick Oularé, substitut du procureur spécial, ces démarches judiciaires marquent un tournant crucial dans la gestion des ressources publiques et la protection des intérêts nationaux contre les pratiques commerciales frauduleuses. La CRIEF, par ces mesures, affirme son rôle de garante de l’éthique économique et financière en Guinée.