Afrique : les USA en situation difficile si ses liens ne sont pas renforcés

La montée en puissance de la Chine en Afrique, notamment dans le secteur des minerais stratégiques, met en évidence une dynamique concurrentielle intense sur le continent. Avec une présence de plus en plus marquée, les entreprises chinoises ont pris une longueur d’avance dans l’exploitation des ressources minérales africaines, essentielles pour de nombreux secteurs, dont ceux de la haute technologie et de la défense.

Cette expansion chinoise, soutenue par d’importants investissements et une forte diplomatie commerciale, a renforcé l’emprise de Pékin sur les marchés des minéraux critiques, posant ainsi un défi majeur pour les États-Unis dans leur quête de diversification des sources d’approvisionnement. Le rapport de l’Institut des États-Unis pour la Paix met en lumière l’urgence pour les États-Unis de développer leurs liens commerciaux avec l’Afrique afin de sécuriser des approvisionnements fiables en minéraux essentiels.

Publicité

Cette démarche s’avère cruciale pour réduire la dépendance américaine envers des fournisseurs étrangers, principalement la Chine, et pour préserver la sécurité économique et nationale du pays face aux éventuelles restrictions d’exportation imposées par Pékin.

Dans cette optique, le rapport recommande une intensification de la diplomatie commerciale américaine, ciblant notamment des partenariats stratégiques avec des pays africains clés tels que la République Démocratique du Congo et la Zambie, riches en cobalt et en cuivre respectivement. Ces initiatives doivent néanmoins surmonter les défis liés aux investissements en Afrique, exacerbés par des infrastructures souvent insuffisantes et par la perception de risques élevés.

L’International Development Finance Corporation envisage d’élargir son soutien financier aux projets africains pour atténuer ces risques perçus. La réouverture envisagée du consulat américain à Lubumbashi, ainsi que le développement d’un mémorandum d’entente avec les gouvernements congolais et zambien, pourraient servir de catalyseurs pour les investissements américains, en particulier dans la chaîne d’approvisionnement en métaux nécessaires à la fabrication de batteries.

Le soutien des États-Unis au corridor de Lobito, essentiel pour l’exportation de métaux via le port angolais, illustre bien la volonté américaine de renforcer son engagement en Afrique. Cette démarche s’inscrit dans un contexte où les États-Unis doivent rattraper leur retard sur la Chine en termes d’investissements et de diplomatie pour l’accès aux minéraux critiques.

Publicité

En dépit des obstacles, une approche américaine résolue et stratégique en Afrique pourrait s’avérer fructueuse. Toutefois, la rivalité avec la Chine pour l’accès aux ressources minérales du continent nécessite un engagement continu et renforcé de Washington pour sécuriser une position avantageuse dans cette compétition stratégique.