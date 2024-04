Afrique : un groupe chinois rafle la mise dans une mine d’or

Le potentiel économique de la Côte d’Ivoire s’annonce des plus radieux. Selon l’avis de nombreux experts, l’économie ivoirienne est l’une des plus dynamiques de l’Afrique. Pendant de nombreuses années, la RCI a misé sur son impressionnant potentiel agricole pour amorcer son développement. Depuis quelque temps maintenant, la nation d’Éburnie a décidé de mettre en place un ambitieux plan d’investissement dans le secteur des hydrocarbures et des mines.

Dans le domaine minier, la Côte d’Ivoire s’apprête à basculer littéralement dans une autre dimension. En ce qui concerne l’or, de nombreux gisements ont été découverts dans le pays. Le potentiel est stratosphérique et s’il est bien exploité, il sera en mesure de propulser la Côte d’Ivoire dans le peloton de tête des nations productrices d’or en Afrique. Dans un avenir proche, il est fort probable que la RCI concurrence des mastodontes de l’industrie aurifère comme le Mali, le Burkina Faso, le Ghana ou encore l’Afrique du Sud.

Publicité

De grands investisseurs accourent des quatre coins de la planète pour profiter des filons aurifères ivoiriens. Depuis quelques mois, une rude bataille entre investisseurs tient en haleine l’industrie de l’or en Côte d’Ivoire. En effet, des investisseurs chinois sont au coude à coude afin de racheter la mine d’or Abujar, qui est la propriété de la compagnie australienne Tietto.

Après de longs mois de tractations, c’est la société chinoise Zhaojin Mining qui est sur le point de damer le pion à ses principaux concurrents. Zhaojin Mining va devenir l’actionnaire majoritaire de Tietto Minerals. L’on se souvient qu’en octobre 2023, la firme chinoise avait formulé une première offre de rachat. Face aux hésitations du conseil d’administration de Tietto Mineral, Zhaojin Mining est revenu en force avec une offre conséquente de 475 millions de dollars.

Selon les informations émanant du média AgenceEcofin, tout est en bonne voie afin que l’entreprise chinoise prenne les commandes de la mine d’or Abujar. La Chine déploie une stratégie audacieuse afin de se positionner sur le marché de l’or africain. En plus de la Côte d’Ivoire, les compagnies minières chinoises réalisent des investissements structurants dans des pays comme le Ghana où l’industrie aurifère est assez bien structurée.