Afrique: voici les 5 milliardaires les plus riches du continent (Forbes)

Chaque année, le classement des hommes les plus riches d’Afrique est scruté avec attention, reflétant à la fois la dynamique économique du continent et le parcours exceptionnel de ses magnats des affaires. En 2024, ce palmarès confirme la prédominance de figures emblématiques, tout en mettant en lumière de nouveaux visages dans le cercle très restreint des milliardaires africains.

1. Aliko Dangote (Nigéria) –

Pour la treizième année consécutive, Aliko Dangote demeure l’homme le plus riche du continent. Originaire du Nigeria, il a bâti son empire financier en fondant le groupe Dangote, devenu le plus grand conglomérat industriel du pays. Sa société phare, Dangote Cement, est le premier producteur de ciment en Afrique, avec une présence dans dix pays du continent. Avec l’inauguration de sa méga-raffinerie de Lekki, sa fortune pourrait bien franchir de nouveaux sommets, illustrant ainsi le succès fulgurant de l’entrepreneuriat africain.

2. Johann Rupert (Afrique du Sud) – 10,1 Milliards

Johann Rupert, originaire d’Afrique du Sud, se classe au deuxième rang des hommes les plus riches d’Afrique en 2024. Héritier du conglomérat Remgro, il a su diversifier ses investissements avec succès, notamment dans le secteur du luxe à travers le groupe Richemont. Sa vision stratégique et sa capacité à saisir les opportunités ont contribué à faire de lui l’une des figures les plus influentes du monde des affaires en Afrique du Sud.

3. Nicky Oppenheimer (Afrique du Sud) – 9,4 Milliards $

Figure incontournable du secteur minier en Afrique, Nicky Oppenheimer occupe la troisième place du classement des hommes les plus riches du continent. Héritier de la dynastie De Beers, il a joué un rôle majeur dans l’industrie diamantaire avant de céder ses parts dans l’entreprise familiale. Sa fortune, associée à des investissements diversifiés et à la gestion de vastes domaines naturels, témoigne de son influence tant sur le plan économique que sur celui de la conservation de l’environnement.

4. Nassef Sawiris (Égypte) – 8,7 Milliards $

Nassef Sawiris, issu d’une famille influente d’Égypte, occupe la quatrième position du classement des hommes les plus riches d’Afrique. Entrepreneur discret mais redoutable, il a su capitaliser sur le secteur de la construction et du ciment, tout en diversifiant ses investissements dans des domaines tels que le sport et le luxe. Son leadership dans des entreprises telles que LafargeHolcim et Adidas témoigne de sa vision à long terme et de son engagement envers le développement économique de l’Afrique.

5. Mike Adenuga (Nigéria) – 6,9 Milliards $

Enfin, Mike Adenuga, surnommé « Gold Digger » au Nigeria, complète le top cinq des hommes les plus riches d’Afrique en 2024. Parti de rien, il a su transformer une petite scierie familiale en un empire diversifié, comprenant des activités dans le pétrole, la banque et les télécommunications. Son ascension fulgurante illustre la capacité des entrepreneurs africains à saisir les opportunités et à créer des entreprises prospères dans un environnement économique en constante évolution.