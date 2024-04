Allié de la Russie, l’Iran menace d’utiliser des armes inédites si Israël l’attaque

Les tensions au Moyen-Orient ont escaladé dramatiquement à la suite d’une offensive aérienne significative lancée par l’Iran contre Israël, orchestrée par le Corps des gardiens de la révolution. Cette opération, nommée « promesse honnête » et approuvée par le Conseil suprême de sécurité nationale d’Iran, a ciblé des sites stratégiques israéliens. Elle a été réalisée en réponse à ce que l’Iran a qualifié de « crimes » d’Israël, incluant l’assassinat de conseillers militaires iraniens en Syrie lors de frappes aériennes. L’approbation de cette action par le Guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, reflète l’intensification des hostilités entre les deux nations.

Parallèlement, la relation militaire entre la Russie et l’Iran se renforce, la Russie fournissant un arsenal avancé à l’Iran, comprenant des lanceurs anti-aériens et des drones, selon les révélations du New York Post. Cette coopération survient alors que l’Iran se dit prêt à utiliser des armes jamais déployées auparavant, prévenant d’une réponse « sévère, étendue et douloureuse » à toute nouvelle agression israélienne.

Le président iranien Ebrahim Raisi a lancé des avertissements, soulignant que toute provocation d’Israël entrainerait une réplique douloureuse. L’appui des pays occidentaux à Israël est souvent cité par l’Iran comme une cause de tension accrue dans la région, risquant de déstabiliser davantage le Moyen-Orient.

Le programme nucléaire de l’Iran suscite également de grandes inquiétudes. Des rapports internationaux indiquent que l’Iran a maintenant assez d’uranium enrichi pour construire plusieurs bombes atomiques. Les capacités accrues de centrifugation signalent un désengagement des accords internationaux précédemment établis, notamment l’accord sur le nucléaire de l’époque Obama.

Les initiatives irano-russes ne se limitent pas à l’échange de matériel militaire, elles comprennent également des collaborations sur la reconstruction de la force aérienne iranienne, ainsi que des efforts pour augmenter le nombre de satellites espions et la fabrication de nouveaux missiles. Ces développements représentent un défi majeur pour la stabilité régionale et globale.

Face à cette montée des tensions et à la sophistication croissante de l’arsenal iranien avec le soutien russe, la communauté internationale reste extrêmement vigilante. Les implications de ces évolutions sont scrutées de près, car elles pourraient redéfinir les équilibres géopolitiques au Moyen-Orient et au-delà.