Apple: un nouveau projet ambitieux après l’abandon de la voiture 

À la pointe de la technologie, Apple n’en reste pas moins une entreprise qui, comme toutes les autres, peut rencontrer des difficultés. Et récemment, la firme à la pomme en a rencontré une en annonçant l’annulation pure et simple de son projet d’Apple Car, sa propre voiture électrique supposée concurrencer Tesla notamment.

Mais alors, que faire ? Comment Apple peut-elle rebondir ? Et bien la société californienne a d’ores et déjà trouvé la parade. Il s’agit de se concentrer sur son casque Vision Pro, qui mêle intelligence artificielle et réalité augmentée. Mais c’est aussi se tourner vers l’avenir. Et c’est à ce titre qu’Apple a confirmé l’arrivée prochaine (enfin, dans quelques années) de son tout premier robot personnel.

Apple souhaite se lancer sur de nouveaux marchés

À vrai dire, deux idées travaillent l’esprit des décideurs d’Apple. La première, c’est un robot mobile qui pourrait se mouvoir et suivre une personne chez elle. La seconde, c’est un robot de table qui pourrait supporter des charges lourdes. Des idées qui ne sont pas encore passées au stade de projet, mais qui démontrent que la firme de Cupertinho souhaite se pencher sur ce segment de marché.

En effet, alors qu’au niveau de la téléphonie ou encore du divertissement, Apple est déjà à la pointe, l’entreprise recherche de nouveaux marchés lui permettant de continuer à croître et à se développer. Le levier de l’aide à la personne via la robotique pourrait donc être particulièrement intéressant même si la concurrence se penche, elle aussi, d’ores et déjà sur le sujet…

Les géants de la tech, déjà prêts à se positionner

On pense notamment à Tesla, qui a confirmé vouloir lancer dedans les années à venir son propre robot personnel, Optimus. Du côté des concurrents chinois, c’est le même son de cloche. En effet, Xiaomi, la marque de téléphonie, a annoncé l’arrivée prochaine de son CyberDog (chien-robot) ainsi que de son CyberOne, son premier robot humanoïde. En bref, Apple accuse d’ores et déjà un peu de retard.