Après le Niger, les USA sous pression dans cet autre pays africain

Les États-Unis, en train de perdre de plus en plus d’influence en Afrique ? En effet, alors que l’USIP déclarait dans un récent rapport que Washington devait être plus offensif sur la question de liens politiques et commerciaux avec les pays africains, c’est finalement tout l’inverse qui est en train de se produire.

Il y a quelques semaines, le gouvernement militaire nigérien mettait fin à l’accord militaire qui avait été signé entre les deux nations et qui permettait aux membres de l’armée américaine de pouvoir librement opérer sur le sol du Niger. Une décision qui a surpris beaucoup de monde, à commencer par les diplomates américains qui ne pensaient pas que cette annonce pouvait être aussi soudaine.

Publicité

Le Tchad met la pression sur les USA

Leur surprise a été la même lorsque le Tchad voisin a annoncé vouloir suivre l’exemple nigérien. C’est via une lettre envoyée aux représentants américains que le gouvernement tchadien a menacé de mettre fin à l’accord de sécurité (Status of Forces Agreement, ou SOFA) qui lie les deux pays. Une décision qui, si elle venait à être confirmée, pourrait donner encore plus de poids à la Russie dans cette région du globe.

Reste que ce document a été envoyé de manière assez surprenante. En effet, celui-ci a été reçu de manière “classique”. Un papier signé du chef d’état-major de l’armée de l’air tchadienne, Idriss Amine. Cela reste toutefois inhabituel, notamment dans le cadre d’un document aussi important qui, généralement, est remis en mains propres. De fait, Washington soupçonne le Tchad de vouloir renégocier l’accord en place, de façon à ce qu’il lui soit davantage bénéfique.

Une visite au Tchad en janvier dernier

Et les enjeux sont effectivement très élevés au point que le général américain Langley s’est rendu au Tchad, au mois de janvier dernier. Il était accompagné du conseiller principal de l’Africom, le sergent-major Michael Woods. Pour l’occasion, les deux hommes ont rencontré le général Abakar Abdelkerim Daoud, chef d’état-major de l’armée tchadienne, afin d’évoquer la question de l’influence russe et de la sécurité dans la région.