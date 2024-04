Armées: la Chine crée une force très spéciale pour faire face aux nouveaux défis

Au sein des armées mondiales, la Chine occupe une position particulièrement stratégique. Devenue la deuxième armée mondiale en termes de dépenses, elle a considérablement rattrapé les armées occidentales ces dernières décennies, bien que ses dépenses restent trois fois inférieures à celles des États-Unis. Cette montée en puissance, s’inscrivant dans une trajectoire de développement économique soutenu, positionne la Chine comme la principale force militaire en Asie, et suscite à la fois méfiance et inquiétude chez ses voisins et Washington, en raison notamment de contentieux territoriaux persistants.

Dans un contexte international chargé de tensions et de défis émergents, le gouvernement chinois, sous l’égide de Xi Jinping, a officiellement annoncé l’inauguration d’une nouvelle branche au sein de son armée, dédiée à la cyberdéfense. Cette initiative, saluée lors d’une cérémonie présidée par Xi Jinping lui-même, marque une étape significative dans la modernisation de l’armée chinoise. Vêtu d’un costume rappelant la révolution chinoise, le président a souligné l’importance de cette force pour la sécurité nationale.

L’Information Support Force, ainsi nommée, est le fruit d’une importante restructuration des forces de cyberdéfense existantes. Qualifiée de « décision majeure » par Wu Qian, porte-parole du ministère de la Défense, cette création est perçue comme un renforcement de « la cause de l’édification d’une armée forte ». Cette nouvelle entité stratégique vise à augmenter significativement la capacité de la Chine à faire face aux guerres modernes, notamment dans le domaine de l’information et du cyberespace.

Le rôle précis de cette nouvelle force reste cependant enveloppé de mystère, aucun détail concret sur ses missions spécifiques n’ayant été divulgué jusqu’à présent. Néanmoins, l’importance de sa mission est clairement énoncée : maintenir la capacité de la nation à combattre et à gagner les confrontations futures, quelle que soit leur nature.

Cette initiative intervient à un moment où la Chine continue de gérer plusieurs tensions géopolitiques, notamment avec les États-Unis, Taïwan, le Japon, l’Inde et les Philippines. L’augmentation de la capacité de cyberdéfense est donc vue comme une nécessité pour sécuriser ses intérêts nationaux et asseoir sa souveraineté sur des territoires contestés.

La création de l’Information Support Force illustre l’engagement de la Chine à poursuivre sa modernisation militaire et à répondre efficacement aux défis de sécurité du XXIe siècle. En plaçant cette nouvelle force sous le commandement direct du Parti communiste chinois, Xi Jinping assure également une loyauté sans faille de cette unité envers le gouvernement central, consolidant ainsi son contrôle sur l’armée et affirmant sa vision d’une Chine puissante et résolue sur la scène internationale.