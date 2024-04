Armement: ce pays du Maghreb reçoit un « cadeau » des Emirats et de la France

Le Maroc bénéficie d’une mise à jour significative de ses capacités de défense avec l’acquisition prochaine de 30 avions de combat Mirage 2000-9, en provenance des Émirats arabes unis. Cette transaction, rendue possible après le feu vert de la France, marque un renforcement notable de l’armée de l’air marocaine. Cet accord a été facilité par un contrat qui lie Abu Dhabi à Paris, interdisant la cession des appareils à une tierce partie sans une approbation explicite du pays fabricant.

Ces avions, cédés par les Émirats dans le cadre de leur coopération militaire bilatérale, constituent la version la plus sophistiquée du Mirage 2000, dotée de technologies avancées pour des frappes aériennes de haute précision. Le transfert de ces avions vers le Maroc a été jugé prioritaire pour répondre aux tensions régionales croissantes.

La décision de la France de permettre ce transfert est survenue après une période d’hésitation, durant laquelle Paris envisageait d’acquérir une partie de ces avions pour les envoyer en Ukraine. Cependant, la pression d’Abu Dhabi, désireuse de finaliser un accord comprenant l’achat de 80 avions Rafale, a été déterminante. Une rencontre clé entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays, Bourita et Séjourné, a scellé l’approbation française.

L’ensemble des 69 Mirage 2000-9 retirés par les Émirats sera réparti entre le Maroc et l’Égypte, ce dernier recevant 39 unités. Les appareils destinés au Maroc sont équipés de systèmes sophistiqués comme le radar RDY-2, le système de contre-mesures électroniques IMEWS, et les nacelles de désignation laser Shehab, rendant ces jets particulièrement efficaces pour les opérations air-sol.

Cette évolution intervient dans un contexte de réchauffement diplomatique entre le Maroc et la France, suite à deux années de relations tendues. La récente visite du ministre français des Affaires étrangères à Rabat, la première capitale du Maghreb sur son agenda international, symbolise un possible renouveau des liens entre les deux nations. Durant cette visite, des engagements ont été réaffirmés concernant le soutien de la France au plan d’autonomie du Sahara proposé par le Maroc, et des promesses d’investissement dans les provinces du Sud ont été évoquées.

Cet accord d’armement entre le Maroc, la France et les Émirats arabes unis illustre les dynamiques géopolitiques complexes de la région, où la sécurité et la diplomatie s’entremêlent étroitement, soulignant l’importance croissante du Maroc dans les stratégies de sécurité régionale.