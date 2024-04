Armement: la stratégie des USA pour maintenir leur supériorité aérienne

À l’heure où le monde est frappé par de nombreuses tensions entraînant de l’incertitude, de plus en plus de gouvernements investissement dans l’armement. C’est le cas de la Chine, de la Russie ou encore de la France, mais aussi des États-Unis qui entendent bien ne pas se laisser déborder et conserver leur supériorité militaire.

Et pour ce faire, notamment dans l’aérien, l’armée américaine se prépare à intégrer les nouvelles technologies dans l’ensemble du processus de conception de son armement ainsi que dans ses équipements. On pense surtout à l’intelligence artificielle qui, sans surprise aucune, va devenir l’un des piliers sur lesquels le gouvernement américain va se reposer pour avancer.

Le gouvernement américain souhaite conserver son leadership

L’autre point concerne les drones. En effet, l’armée de l’air américaine (US Air Force) souhaite développer et considérablement renforcer sa flotte de drone. Selon certaines sources, les hauts gradés souhaitent disposer d’une flotte de 1.000 drones autonomes. Celle-ci permettra à Washington de conserver sa supériorité dans les airs en cas de conflit généralisé, comme avec la Chine.

Les États-Unis sont indirectement impliqués dans la guerre en Ukraine ainsi que du côté de Gaza. D’importantes tensions sont également observées du côté de Taïwan ou Pékin souhaite toujours rattacher l’île au continent, ce qui n’est pas du goût du gouvernement américain. En bref, les zones chaudes sont disparates et situées un peu partout à travers le monde. Il faut donc être préparé.

Les drones et l’IA, l’avenir

Sur ces terrains, on observe d’ailleurs une évolution de paradigme, avec de profonds changements sur la façon de faire la guerre. Si les combats au sol ont toujours lieu, de plus en plus drones, système anti-aérien, de surveillance et de brouillage sont utilisés au quotidien pour affaiblir l’ennemi, preuve que les airs jouissent désormais d’une relative importance auprès des armées concernées.