L’approbation récente par la Suisse de se joindre au « bouclier antimissiles européen », une initiative lancée par l’Allemagne en 2022 pour contrer les menaces aériennes telles que les drones et missiles hypervéloces, met en lumière les divisions européennes en matière de défense. Bien que cette adhésion soit significative pour la Confédération helvétique, traditionnellement neutre, elle marque également l’absence de pays tels que la France, l’Italie et la Pologne dans ce projet.

L’Allemagne a orchestré l’achat en commun de systèmes de défense antiaérienne sophistiqués visant à détecter et intercepter des menaces à diverses altitudes. Néanmoins, cette collaboration révèle une fracture dans l’uniformité des politiques de défense au sein de l’Union Européenne, soulevant des questions stratégiques, financières et politiques.

La Bundeswehr, armée allemande, a renforcé son arsenal avec des systèmes comme les missiles américains Patriot Pac-3 pour la couche médiane et le système antimissile israélien Arrow 3 pour la haute altitude. Ce dernier, notamment, a démontré sa capacité à intercepter des missiles balistiques, consolidant ainsi le plus gros contrat militaire israélien à ce jour.

Cependant, ce choix d’armement suscite des critiques, notamment en France. Les autorités françaises perçoivent le bouclier comme un possible catalyseur de course aux armements plutôt qu’une véritable mesure de défense, critiquant l’adoption de technologies non européennes au détriment des systèmes existants dans l’UE, comme le système antimissile franco-italien SAMP/T.

De plus, les inquiétudes ne manquent pas concernant l’efficacité et la rapidité de déploiement de ces systèmes complexes face à des menaces évolutives telles que les drones et missiles hypersoniques. Des experts soulignent que la mise en œuvre effective de ces défenses pourraient prendre jusqu’à une décennie, questionnant ainsi leur pertinence immédiate face à des menaces pressantes.

La diversité des réactions et des stratégies adoptées par les différents pays européens illustre un clivage profond en matière de défense continentale. Tandis que certains pays cherchent à renforcer leur autonomie en matière de défense à travers des acquisitions extérieures, d’autres plaident pour une approche plus unifiée et intégrée au sein de l’Europe, soulignant les défis de coordination et de coopération dans un domaine aussi crucial que la sécurité.