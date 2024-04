Armement : un pays africain va recevoir 6 avions de combat italiens

La course à l’armement mondiale, dynamisée par les récentes tensions géopolitiques, notamment la guerre en Ukraine, a incité de nombreux pays à reconsidérer et renforcer leurs capacités militaires. Cette tendance se manifeste par une augmentation des budgets de défense, l’acquisition de technologies avancées et la modernisation des arsenaux existants.

Plusieurs nations européennes, asiatiques et du Moyen-Orient ont intensifié leurs investissements dans le secteur de la défense, cherchant à garantir leur sécurité dans un contexte international de plus en plus incertain. Parallèlement, l’Afrique, souvent perçue comme un continent en quête de stabilité politique et sécuritaire, suit cette même trajectoire. L’intérêt croissant pour des équipements militaires sophistiqués témoigne de la volonté des pays africains de s’affirmer sur la scène internationale tout en répondant aux défis sécuritaires internes et régionaux.

Les appareils en question, des M-346FA fabriqués par l’entreprise italienne Leonardo, sont initialement conçus pour l’entraînement, mais ont été adaptés pour des missions de combat. Cette acquisition stratégique jouera un rôle clé dans la stratégie défensive du Nigeria, en améliorant considérablement ses capacités en matière de soutien aérien, d’interdiction aérienne, de reconnaissance tactique et de formation avancée des pilotes.

En termes de logistique, le Nigeria recevra ces avions en quatre lots, avec un total de 24 M-346FA commandés. Chaque livraison sera accompagnée d’un support logistique sur 25 ans, assurant ainsi l’efficacité opérationnelle et la longévité des appareils. Le choix de ces avions par le Nigeria reflète non seulement un renforcement de ses capacités de défense, mais aussi le développement d’une collaboration étroite avec Leonardo. En effet, les opérations de maintenance des avions se feront sur le sol nigérian, ce qui permettra à Leonardo d’offrir ses services à d’autres clients dans la région, soulignant ainsi l’importance de ce partenariat pour l’économie locale.

Cette initiative s’inscrit dans une démarche plus large visant à diversifier et à moderniser l’arsenal de l’armée de l’air nigériane. Historiquement, le Nigeria a acquis divers types d’aéronefs pour renforcer ses capacités de combat contre des menaces telles que l’insurrection et le banditisme, qui sévissent depuis des années dans plusieurs de ses régions.

L’arrivée des M-346FA marque un tournant significatif pour le Nigeria. Cela montre non seulement l’engagement du pays à améliorer sa sécurité nationale, mais aussi son désir de s’aligner avec des normes opérationnelles et technologiques internationales plus avancées, renforçant ainsi sa position sur la scène internationale en matière de défense.