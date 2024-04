Armement : voici les 5 pays avec les plus fortes dépenses militaires

Les récents bouleversements géopolitiques, notamment la guerre en Ukraine, les tensions autour de Taïwan et les conflits à Gaza, ont influencé les décisions des gouvernements en matière de défense. Ces conflits ont ravivé les craintes d’insécurité globale, incitant les nations à augmenter leurs budgets militaires. La guerre en Ukraine a notamment poussé les pays de l’OTAN à réévaluer leurs besoins de défense, tandis que les tensions en Asie ont stimulé les dépenses militaires face à des menaces régionales croissantes, et les récents affrontements à Gaza ont exacerbé la volatilité au Moyen-Orient.

Selon le dernier rapport de l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPIRI), les dépenses militaires mondiales ont atteint un nouveau sommet en 2023, s’élevant à 2.443 milliards de dollars. Cette hausse de 6,8% par rapport à l’année précédente marque la neuvième année consécutive d’augmentation. Ce phénomène est observé dans toutes les régions du monde, avec des augmentations notables en Europe, Asie et Océanie, et au Moyen-Orient.

Les États-Unis continuent de dominer le classement mondial avec des dépenses qui atteignent 916 milliards de dollars en 2023, représentant 37% des dépenses militaires mondiales. Cette prédominance est justifiée par la volonté américaine de conserver un avantage stratégique significatif sur d’autres puissances mondiales, tout en soutenant ses alliés dans des zones de conflit actives comme l’Ukraine et Israël.

La Chine occupe la seconde place avec un budget de 296 milliards de dollars. Le pays a vu ses dépenses augmenter de 6% par rapport à l’année précédente, reflet de son intention de renforcer sa présence militaire en mer de Chine méridionale et autour de Taïwan. Les dépenses chinoises représentent près de la moitié des dépenses totales de la région Asie et Océanie, accentuant les tensions avec les pays voisins.

La Russie, malgré les sanctions internationales et l’opacité de ses données financières, a vu ses dépenses militaires croître de 24% en 2023, atteignant ainsi 109 milliards de dollars. Les dépenses russes sont en grande partie motivées par le conflit en cours en Ukraine, où Moscou cherche à étendre son influence et à sécuriser ses frontières occidentales.

L’Arabie Saoudite et l’Inde complètent les cinq premiers. L’Arabie Saoudite, avec 75,8 milliards de dollars, répond à l’instabilité croissante au Moyen-Orient, notamment en raison des tensions avec l’Iran et la guerre à Gaza. L’Inde, de son côté, consacre 83,6 milliards de dollars à ses forces armées, principalement pour faire face aux défis posés par la Chine et le Pakistan, ses voisins avec lesquels elle partage des frontières tendues.

Ces augmentations reflètent un monde où la sécurité est devenue une préoccupation majeure pour de nombreux pays, poussant les gouvernements à investir massivement dans leur défense. Ce phénomène est exacerbé par des tensions régionales et des conflits persistants, qui obligent les nations à maintenir ou accroître leur posture militaire en préparation à diverses éventualités.

Voici la liste des cinq pays ayant les plus fortes dépenses militaires en 2023, selon les données rapportées par l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPIRI) :