Assemblée Nationale du Bénin : Quelle chance pour la proposition de loi d’amnistie à l’ordre du jour au Parlement ?

A l’ordre du jour de la première session ordinaire de l’Assemblée nationale au titre de l’année 2024 qui s’ouvre ce jour 15 avril 2024, il est programmé la proposition de loi d’amnistie du parti d’opposition Les Démocrates. Cette loi se retrouvant au nombre des plus de 25 dossiers inscrits à l’ordre du jour de cette session, avait été rejetée, il y a quelques mois par la commission des lois du Parlement.

Du coup, on se demande si elle a vraiment une chance de prospérer ou si sa programmation a été faite pour achever le processus de son rejet définitif. La proposition de loi d’amnistie du parti d’opposition Les Démocrates sera étudiée au cours de la première session ordinaire de l’Assemblée nationale qui s’ouvre ce lundi à Porto-Novo. À première vue, cette programmation intervient pour achever le processus d’étude de cette loi après son rejet par la commission des lois de l’Assemblée nationale. La loi d’amnistie devrait bénéficier principalement à Reckya Madougou et Joël Aïvo et consorts qui ont été condamnés respectivement à 20 ans d’emprisonnement pour « financement du terrorisme » et 10 ans pour «blanchiment de capitaux et complot contre l’autorité de l’État».

