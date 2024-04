Bavure au Bénin : voici ce que risquent les policiers à Natitingou

Comme prévu, le procès des policiers impliqués dans les violences observées à Natitingou s’est ouvert ce mercredi 24 avril dans la même ville. Il s’agit en effet de six personnes concernées. En plus des quatre policiers, s’ajoutent l’auteur de la vidéo et la victime de la bavure policière. À la barre, selon les précisions apportées par Bip Radio, trois des policiers ont plaidé non-coupable. Le quatrième pour sa part fera l’objet par la suite d’une procédure particulière en sa qualité d’officier de police judiciaire.

Ce dernier qui n’a pas comparu est en réalité l’auteur des coups. L’auteur de la vidéo devenue virale a également comparu ce mercredi pour répondre des faits qui lui sont reprochés. Contre les policiers, le ministère public a requis huit mois d’emprisonnement fermes avec une amende de 250 000 FCFA chacun. Par rapport à la victime, le ministère public a également requis une peine d’emprisonnement ferme. Il propose une peine de six mois ferme. L’auteur de la vidéo, pour sa part, pourra écoper d’une peine de six mois de prison assortie de sursis et une amende de 150 000 FCFA. Pour l’heure, le délibéré est renvoyé aux 25 avril.

Publicité

Rappelons que, l’affaire suscite beaucoup de réactions au sein de l’opinion publique depuis quelques semaines. A l’Assemblée nationale, plusieurs formations politiques ont interpellé le gouvernement sur le sujet. Il s’agit de l’Union Progressiste Le Renouveau et du parti d’opposition Les Démocrates. Le député Gérard Gbénonchi demande à l’exécutif béninois, le bilan des dégâts humains causés par ces bavures policières. Il demande également les mesures qui sont prises par mesures le gouvernement pour rendre accessible, aux populations, tant le coût du casque que l’amende pour défaut de port de casque.