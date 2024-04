Bénin : Ce que Charles Michel et Patrice Talon se sont dit

Le président du Conseil Européen, Charles Michel était effectivement au Palais de la Marina ce vendredi 26 avril où il a rencontré le président Patrice Talon. L’officiel européen avait foulé le sol béninois la veille. À l’aéroport Cardinal Bernardin Gantin, il avait été accueilli par une délégation gouvernementale. La rencontre entre le président béninois et celui du Conseil Européen a tourné autour des sujets tels que : la construction des infrastructures dont la réhabilitation du port de Cotonou, l’approvisionnement énergétique, les opportunités pour la jeunesse et un soutien à la réponse sécuritaire.

L’hôte de Patrice Talon a profité de cette occasion pour faire remarquer que, la collaboration entre l’Europe et le Bénin est basée « sur la confiance et le respect mutuel ». Il a également mis en confiance l’actuel locataire de la Marina par rapport à l’appui de l’Europe dans la concrétisation des projets phares du Bénin. Selon l’agenda du président du Conseil Européen, il devra se rendre dans l’après-midi de ce vendredi au Centre de Perfectionnement aux actions post-conflictuelles de déminage et de dépollution à Ouidah. Avant le Bénin, Charles Michel avait visité la Côte d’Ivoire et le Sénégal, où il a échangé avec les dirigeants.

Au cours de sa visite à Abidjan, il a annoncé une aide à la Côte d’Ivoire pour lutter « contre le terrorisme ». L’aide devrait être validée la semaine prochaine. « Vous pourrez en tout cas compter sur le soutien de l’Union européenne. Non seulement pour la Côte d’Ivoire. Mais de manière plus large dans un cadre régional puisque les quatre dernières années, c’est 570 millions d’euros qui ont été mobilisés bilatéralement pour les pays membres d’initiative d’Accra. C’est une approche qui vise à soutenir de manière très opérationnelle », avait-il déclaré lors d’un point de presse qu’il a conjointement animé avec le président ivoirien.