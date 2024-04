Bénin: décès de Reine Oussou Kpanou

Reine Oussou Kpanou n’est plus! La femme politique mais aussi écrivaine est décédée ce samedi 20 avril 2024. Figure emblématique de l’Union Progressiste Le Renouveau et reconnue dans le milieu littéraire, elle a marqué de son empreinte le paysage culturel du pays. Parmi ses contributions notables, son roman « Passions en chœur » reste particulièrement apprécié par les bibliophiles.

La disparition de Reine Oussou a été confirmée dimanche matin par Louis Vlavonou, Président de l’Assemblée nationale du Bénin, qui a exprimé sa consternation via un message publié sur sa page Facebook. Il a rendu hommage à son engagement envers leur formation politique, soulignant la perte d’une collaboratrice dévouée et respectée. « Je tiens à saluer son engagement exceptionnel et son dévouement sans faille envers notre formation politique. En ce moment si difficile, j’adresse mes plus sincères condoléances à sa famille biologique, professionnelle et politique» a-t-il déclaré.

Outre ses activités politiques, Reine Oussou Kpanou était également professeure certifiée de Lettres Modernes et consultante en éducation. Son décès constitue un vide dans les sphères académique et culturelle où elle s’était distinguée par son dynamisme et son amour pour la culture béninoise.

Les réactions au décès de Reine Oussou n’ont pas tardé sur les réseaux sociaux. La communauté politique et littéraire du Bénin continue de rendre hommage à son héritage, témoignant de l’impact de ses œuvres et de son engagement sur la société béninoise.