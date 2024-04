Bénin : Djogbenou annonce une « suite judiciaire » après des propos qui lui ont été attribués

Le professeur Joseph Djogbénou est monté au créneau pour se prononcer sur les récents propos qui lui ont été attribués par le journal « Aujourd’hui au Bénin ». Le président du parti politique UP le Renouveau a profité d’un point de presse pour apporter des clarifications sur cette actualité. Pour lui, il s’agit juste de propos mensongers, diffamatoires qui relèvent de l’imagination de leurs auteurs. « Ces propos méritent d’être démentis avec énergies », a-t-il notamment fait remarquer au cours de cette sortie médiatique. Il estime que la question des candidatures aux différents scrutins « ne peut être examinée en dehors de notre parti ».

Ce fut également le moment pour le président de la formation politique de rappeler les modalités et les conditions dans lesquelles un choix sera porté sur les candidats devant les représenter lors des prochaines élections. Partant de ces principes, le professeur Joseph Djogbénou a dénoncé la publication de ce média qui a suscité beaucoup de réactions au cours de ces dernières heures. « Dans une parution électronique, d’un quotidien prétendu, publié et amplifié sur les réseaux sociaux, il m’est imputé des propos tendant à insinuer que ‘’je serai candidat même sur le crépitement des armes’’. », a-t-il rappelé.

Il déplore le contenu mensonger et grotesque de cette publication qui porte atteinte à la dignité et à l’honneur de sa personne. Il annonce que ces propos ne sauraient rester « sans suite judiciaire » . Rappelons qu’avant lui, un communiqué de la cellule de communication du parti avait formellement démenti ces mots. « En tant que fervents défenseurs de la culture de la paix dans notre pays, le Président Joseph Fifamè Djogbénou et le parti Union Progressiste le Renouveau, réaffirment leur engagement pour la promotion des valeurs d’Unité, de Fraternité, et de Paix, ferments de l’essor de notre Nation. », avait noté la cellule de communication de la formation politique.