Bénin : flambée record des prix de produits de première nécessité

Il devient de plus en plus difficile de s’alimenter au Bénin. Et pour cause : les produits de base de grande consommation ont flambé de prix sur les marchés locaux. Les raisons de cette situation sont diversifiées. Mais, les populations béninoises ne sachant plus à quels saints se vouer, demandent au gouvernement de prendre des mesures.

Maïs, riz, sorgho, tomates fraiches, oignon, tout a augmenté de prix sur les marchés béninois. Au kilogramme, le maïs, produit le plus consommé actuellement au Bénin est vendu à 350 Fcfa et parfois plus par endroit. Les prix des autres produits de première nécessité tels que le haricot, le riz et d’autres articles essentiels pour l’alimentation, fluctuent librement sur le marché. Le taux d’inflation au niveau national au titre du mois de février 2024, suivant la définition adoptée dans l’espace UEMOA, est ressorti à plus de 2,0 %.

Publicité

Ces données de l’institut national de la statistique et de la démographie sont confirmées par le bulletin de l’évolution hebdomadaire des prix des produits de grande consommation et leur variation dans certaines villes principales édité sur la période du 18 au 24 mars 2024 par cette même structure. Les prix des produits de grande consommation sont en nette hausse sur toute l’étendue du territoire national. L’igname a enregistré une hausse de prix dans les marchés de toutes les villes échantillonnées. Les prix de la tomate fraîche et du piment frais se sont également accrus dans les marchés de toutes les villes.

Les évolutions des prix observées pourraient s’expliquer par la rareté progressive des produits, en raison de la saisonnalité. L’augmentation des prix observée est également due à la baisse de l’offre des produits sur les marchés malgré les importations de ces derniers du Nigéria. L’autre raison évoquée par les commerçants locaux est la rareté des pluies. D’autres encore évoquent les taxes et autres impôts sur les importations, notamment le riz qui vient de l’extérieur, sans donner de vraies précisions. Le pays n’a connu une telle situation depuis fort longtemps.

Face à cette situation, les Béninois se tournent vers leurs dirigeants, qui ont le pouvoir de fixer les prix de ces produits de première nécessité. Les Béninois espèrent que des mesures seront prises pour réguler les tarifs et garantir l’accessibilité desdits produits à tous. A une époque, on se rappelle que le gouvernement constituait des réserves tampons pour faciliter la vie aux populations. Si ce n’est pas le cas actuellement, il est important que les dirigeants béninois régulent les prix sur le marché, pour le bonheur de leur population.