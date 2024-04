Bénin : la famille Madougou en colère contre Richard Boni Ouorou

Au cœur de la ville de Parakou, la tension est palpable entre la famille de Reckya Madougou et le politologue Richard Boni Ouorou, suite à une affaire qui mêle générosité, politique et trahison. L’incident remonte au 6 avril 2024, lorsque, sous couvert d’une aide caritative pour le ramadan, des dons ont été remis par un émissaire de Boni Ouorou à la famille Madougou, dans la demeure ancestrale de la présidente Reckya.

La famille Madougou, indignée, a exprimé publiquement son mécontentement face à ce qu’elle considère comme une trahison. Malgré la promesse que les images capturées lors de la remise des dons resteraient privés, celles-ci ont été diffusées, sans consentement, sur les réseaux sociaux et la plateforme Reporter Bénin Monde, s’accompagnant d’une mise en scène qui a exacerbé le malaise familial.

L’affaire prend une tournure plus complexe lorsque la famille réalise que la suppression de la vidéo compromettante, malgré les demandes répétées, n’a pas été effectuée. Pire encore, les tentatives de dialogue avec l’entourage de Ouorou ont été vaines, laissant la famille face à une exploitation médiatique inattendue et indésirable de leur image.

Dans un élan de résistance et d’affirmation de leur dignité, la famille Madougou a pris la décision radicale de rembourser intégralement les dons reçus de la part de Ouorou. Cette démarche souligne leur refus d’être associés à des manœuvres qu’ils jugent malveillantes et déshonorantes, et met en lumière leur désir de se distancer des polémiques politiques entourant le politologue.

Le communiqué de la famille Madougou, porté par les voix d’Hassan et Lamatou Madougou, est un appel à la vigilance contre les manipulations et les instrumentalisations politiques susceptibles de compromettre l’intégrité et la réputation des individus. Il est aussi un témoignage de leur foi et de leur soutien inébranlable à leur fille, Reckya, ainsi qu’à tous ceux qui, dans le pays, endurent des épreuves similaires.

Cette affaire, au-delà du conflit entre la famille Madougou et Richard Boni Ouorou, révèle les risques et les conséquences des actions politiques lorsqu’elles interfèrent de manière inopportune dans la sphère privée des individus, soulevant des questions éthiques et morales importantes dans le contexte sociopolitique béninois.

Communiqué : dénonciation des agissements de M. Richard Boni Ouorou et mise en garde contre toute autre instrumentalisation

Parakou, le 8 avril 2024

La famille Madougou Traoré à Parakou (Yarakinnin) exprime son indignation et dénonce publiquement les manœuvres malsaines de Mr Richard Ouorou, qui s’est faussement fait présenter comme un ami proche de notre nièce, la présidente Reckya Madougou, et a manipulé notre situation à des fins politiques et personnelles.

Le 6 avril 2024, un représentant de Mr Richard Boni Ouorou est venu au domicile des feux grands-parents de la présidente Reckya Madougou à Parakou, agissant en son nom et celui de son ONG, avec des dons pour le carême. Il a fait filmer nos remerciements à l’endroit du donateur à qui il était censé envoyer les images seulement en guise de compte rendu. Mais nous étions trompés et ignorions leurs véritables intentions.

Notre consternation a été grande lorsque nous avons découvert que notre image, tournée en privé dans notre concession familiale, était exploitée sans notre consentement sur les réseaux sociaux et la Web TV Reporter Bénin Monde. Et ce, sous le titre pompeux de : « Remise de dons à la famille Madougou, Boni Richard Ouorou fait parler son cœur ».

Malgré nos demandes de suppression de la vidéo pour protéger notre dignité, intimité et discrétion, Mr Ouorou et son entourage qui ont pourtant promis s’en occuper, ont délibérément laissé la vidéo se propager. Mieux, lorsque l’émissaire de Mr Ouorou a été contacté, voici sa réponse : « Je m’excuse vraiment pour le désagrément causé par la vidéo. Sincèrement, j’ai été trahi par l’attitude de mon ami (Richard Ouorou) parce qu’il m’a donné son accord de principe qu’il ne partagera pas les images. Je veillerai à la suppression de la vidéo. Encore toutes mes excuses. » Mais rien n’a été fait.

Nous avons dû contacter la chaîne Reporter Bénin Monde, qui nous a informés que Mr Ouorou est bel et bien le commanditaire de la vidéo incriminée et qu’il est le seul pouvant ordonner le retrait des images. Cela a confirmé qu’il n’avait pas respecté ses engagements, mais aussi qu’il a menti à la famille en prétextant ne pas être l’instigateur de la diffusion du reportage.

Il nous a fallu fournir à la chaîne les preuves que Mr Ouorou déclinait sa responsabilité dans la diffusion de la vidéo pour que celle-ci comprenne finalement à quoi elle s’exposait. Nous remercions toutefois la Web TV pour sa collaboration.

De plus, nous avons appris par la suite que lorsque l’émissaire de Mr Ouorou avait cherché à situer notre maison familiale à Parakou par personne interposée, cela avait éveillé des soupçons. Notre nièce, quand elle en avait été informée, avait demandé de décliner l’offre auprès de l’enquêteur. Mais ils ont maintenu leur démarche.

Face à de telles manigances malveillantes, nous avons décidé de rembourser intégralement à Mr Ouorou les dons reçus, y compris l’enveloppe de 100.000 FCFA dont la remise a été aussi maladroitement exhibée sur les images. Nous ne sommes pas aisés, mais nous restons dignes.

Nous tenons également à souligner qu’à notre niveau, nous ignorions les vives polémiques et rumeurs persistantes autour des actions politiques de Mr Richard Ouorou. Il est donc important que nous nous en dissocions clairement pour éviter toute autre exploitation tendancieuse.

Au regard de l’humiliation que Mr Ouorou a voulu infliger à notre famille, nous condamnons fermement l’utilisation de notre détresse à des fins propagandistes. Nous appelons à la vigilance face à de telles manipulations et prions pour que la justice, la vérité et la sincérité triomphent.

Nous remercions tous ceux qui soutiennent sincèrement notre fille et nous ne cessons de prier pour tous les détenus et pour notre pays. Qu’Allah le Tout-Puissant fasse miséricorde et veille sur vous tous. Amin !

Les porte-paroles de la famille

Mr Hassan Madougou

Mme Lamatou Madougou épse Chabi