Bénin: le FMI prévoit une croissance de 6 % en 2024

Dans un contexte économique mondial toujours en quête de stabilité, les projections du Fonds monétaire international (FMI) offrent un rayon d’espoir pour le Bénin. Selon les données récemment publiées par l’organisation financière internationale, le pays devrait connaître une croissance économique de l’ordre de 6 % en 2024. Cette nouvelle, bien qu’attendue, confirme la trajectoire ascendante de l’économie béninoise.

Ces chiffres, contenus dans la note des perspectives économiques régionales pour l’Afrique subsaharienne du FMI, mettent en lumière la résilience et le potentiel de croissance de l’économie béninoise. En effet, le Bénin se positionne comme l’un des fers de lance de la croissance dans la sous-région, aux côtés de la Côte d’Ivoire, du Sénégal et du Niger, affichant des taux de croissance enviables de 6,5 %, 8,3 % et 10,4 % respectivement.

Publicité

Ces prévisions encourageantes marquent un tournant significatif pour le Bénin après plusieurs années marquées par une conjoncture économique instable. Le pays, en dépit des défis rencontrés, semble avoir su tirer parti de ses atouts et des réformes entreprises pour stimuler son économie.

La confiance du FMI dans les perspectives de croissance du Bénin s’inscrit dans un contexte régional en amélioration progressive. En effet, après des années de turbulences économiques, l’Afrique subsaharienne semble retrouver peu à peu le chemin de la croissance. Les projections indiquent une augmentation de 3,4 % à 3,8 % en 2024, avec près des deux tiers des pays de la région anticipant une croissance accrue.