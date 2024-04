Bénin: le gouvernement interpellé sur la présence de militaires à Tchaourou

Au cœur de la commune de Tchaourou, une situation inhabituelle attire l’attention et suscite des interrogations au sein de la population et de certains membres de l’Assemblée nationale. Récemment, des informations font état d’un déploiement conséquent de forces militaires, incluant des contingents étrangers, dans plusieurs localités de cette région. Cette présence militaire, justifiée officiellement par des besoins de sécurisation face à une potentielle menace terroriste, soulève des doutes quant à sa réelle nécessité, d’autant plus que la zone n’a jamais été le théâtre d’attaques de ce type.

Habibou Woroucoubou, député de l’opposition, épaulé par six de ses collègues, a pris l’initiative de questionner directement le gouvernement de Patrice Talon sur le fondement de cette opération militaire. Les députés s’interrogent particulièrement sur la légitimité de cette mobilisation dans une commune qui n’est pas aux frontières des zones réputées à risques et dont les habitants vivent désormais dans une atmosphère de tension et d’inquiétude.

Les représentants du peuple ont formulé une série de six questions précises, déposées à l’Assemblée nationale ce lundi 8 avril 2024, visant à éclaircir les motivations derrière ce déploiement et à comprendre son impact, tant sur le plan sécuritaire que financier pour les citoyens béninois. Ils s’interrogent notamment sur le nombre exact de soldats déployés, leur nationalité, les coûts engendrés par cette opération et les accords internationaux qui pourraient justifier la présence de troupes étrangères sur le territoire de Tchaourou.

Cet appel à la transparence reflète les préoccupations d’une partie de la classe politique béninoise face à une initiative qui, bien qu’affichée comme une mesure préventive contre le terrorisme, génère des doutes et des craintes au sein des communautés locales. Ces dernières, déjà éprouvées par les tensions des périodes électorales passées, aspirent à retrouver sérénité et stabilité dans leur quotidien.

En réponse à cette interpellation, le gouvernement est désormais attendu pour fournir des explications claires et détaillées. Les réponses apportées seront déterminantes pour dissiper les malentendus et rétablir la confiance entre les citoyens de Tchaourou et les autorités béninoises. La transparence et le dialogue s’avèrent plus que jamais essentiels pour naviguer dans ce contexte complexe, où la sécurité nationale doit rimer avec le respect des droits et des libertés des populations locales.

Les questions adressées au gouvernement

A la date d’aujourd’hui, quel est le nombre exact de militaires et de paramilitaires déployés dans la commune de Tchaourou dans le cadre de cette opération ? Quels sont leurs lieux d’implantation ? Qu’est-ce qui justifie la présence de ces différents détachements dans la commune de Tchaourou, localité non frontalière des zones sous menace terroriste ? Les populations béninoises se doivent-elles de s’inquiéter de l’avancée des djihadistes jusqu’à la commune de Tchaourou ? Quelle est la composition de ces détachements en termes de soldats béninois et étrangers ? Pour les soldats étrangers, de quelles nationalités sont-ils ? Sur la base de quel accord sont-ils déployés dans la commune de Tchaourou ? Produire copie de cet accord à la représentation nationale. Combien coûte cette opération au contribuable béninois ?

Les autres députés signataires

1- Gobonou Joël

2- Hounsou Célestin

3- Nahum Constant

4- Adjovi Chantal

5- Hounga Midofi Antonin

6- Atchadé Nourénou