Bénin: Les démocrates dénoncent une campagne de désinformation contre Boni Yayi

Au Bénin, le parti politique « Les Démocrates » élève la voix contre une vague d’intoxications et de fausses nouvelles ciblant spécifiquement leur mouvement ainsi que leur figure de proue, Thomas Ishola Boni Yayi, ex-chef d’État et président actuel du parti. Cette offensive nocturne, rapportée pour la première fois dans la soirée du 6 avril 2024, semble orchestrée pour discréditer l’image du parti et de son dirigeant.

Face à ces agissements, la formation politique n’a pas tardé à exprimer sa réprobation, dénonçant une démarche cynique. Les responsables du parti mettent en garde les individus derrière cette campagne, les qualifiant de complices d’une initiative déshonorante. Ils soulignent que les actions oppressives du régime en place contribuent déjà amplement à la souffrance des citoyens, aggravant les problèmes de vie chère, de chômage, d’arrestations arbitraires et de répression.

« Les Démocrates » observent également que depuis la récente réforme controversée du code électoral, le gouvernement semble en difficulté, usant de menaces et d’intimidations comme principaux moyens de communication. Le parti critique ouvertement cette modification législative, la jugeant propice à l’exclusion et source potentielle de violence.

En rappelant les conséquences des exclusions intentionnelles, le parti souligne les risques de crise et de violence que ces mesures peuvent engendrer, surtout en vue des prochaines élections générales de 2026. Ils insistent sur le fait que ce code électoral conflictuel n’est pas la voie vers des élections apaisées.

Demeurant fidèles à leurs valeurs de paix, de dialogue et de promotion démocratique, les membres de « Les Démocrates » réaffirment leur engagement envers une transformation économique et sociale bénéfique pour le peuple béninois. Ils réitèrent leur désapprobation de toute forme de destruction ou de vol du patrimoine national, soulignant l’engagement constant de leur président à bâtir et non à détruire le pays.