Bénin: lesquelles des réformes politiques de Talon ont vraiment fonctionné ?

Il y a huit ans que le président Patrice Talon prenait les rênes de la république du Bénin. Elu dans une euphorie générale après 10 ans de mandat de Boni Yayi, Patrice Talon a annoncé et entrepris de nombreuses réformes à la tête du pays. Sur le plan politique notamment, beaucoup de chantiers ont été ouverts. Mais après un premier mandat et plus de la moitié du second et dernier, lesquelles des réformes entreprises par le chef de l’Etat ont véritablement fonctionné ? C’est la question à laquelle il est difficile de répondre actuellement au regard des résultats obtenus par le régime de la rupture.

Dans moins de deux ans, Patrice Talon sera classé dans le rang des anciens chefs d’Etat du Bénin. L’actuel locataire de la Marina a donc fini huit ans à la tête du Bénin. Au nombre des nombreuses réformes entreprises sur le plan politique, aucune n’a véritablement fonctionné.

Réduction du train de vie de l’Etat et assainissement des finances publiques

L’un des premiers chantiers de Patrice Talon a été la réduction du train de vie de l’Etat. Mais très tôt, les béninois seront déçus. A ce jour en effet, personne ne sait exactement le salaire des ministres du gouvernement de la rupture, Selon des rumeurs qui n’ont jamais pu être vérifiées, les chiffres évoqués ne contribueraient nullement à la réduction du train de vie de l’Etat. Il en est de même de la lutte contre la corruption et l’assainissement des finances publiques. Au lieu de zéro corruption, ce sont plutôt de grands scandales financiers qui ont éclatés mettant en scène plusieurs milliards, et restés parfois irrésolus à ce jour.

Réforme du système partisan

La réforme du système partisan qui a été l’une des réformes les plus importantes de ce régime, continue encore de susciter amertume et grincement de dent. Avec son lot d’élections entachées de crises, la réforme du système partisan continue de chercher ses marques avant de commencer par produire des résultats. Le code électoral nouvellement voté et promulgué témoigne à suffire de la crise dans la réforme du système partisan au Bénin. S’il est vrai que le nombre de parti politique officiellement reconnu selon les nouveaux textes a drastiquement chuté, il n’est pas moins vrai que les résultats attendus de cette réforme ne sont pas atteints quand on considère tous les problèmes qui se posent.

Réforme foncière

Dans le domaine du foncier, même si on a noté un début de sécurisation des terres au Bénin, il est difficile de dire aujourd’hui quelles sont les avancées enregistrées dans ce secteur. Les opérations de lotissement sont toujours suspendues dans la plupart des communes du Bénin. Désormais, l’attestation de détention coutumière n’est plus délivrée au Bénin. Les propriétaires de la zone 4 de Togbin continuent de chanter leur peine à qui veut les entendre après ceux de Glo il y a quelques années en arrière sur le domaine qui devrait accueillir l’aéroport international. Autour du projet de la route des pêches, de nombreux autres béninois se sont vus privés de leur biens immobiliers dans des conditions dénoncées par Amnesty international Bénin dans l’un de ses rapports.

Energie électrique et amélioration des conditions de vie des béninois

Le papier de la ménagère est vide. C’est un secret de polichinelle que les béninois vivent difficilement. Certains ont même quitté la ville pour retourner dans leur village dans le but d’échapper à la galère ambiante dans le pays. Actuellement, le maïs grain est vendu à plus de 350 f Cfa le kilogramme sur le marché béninois. L’emploi bien rémunéré est de plus en plus rare et les nouvelles lois votées ne facilitent pas la vie aux travailleurs. Dans le secteur de l’énergie, le délestage est revenu en force alors que l’engagement de départ c’était de vendre l’énergie électrique aux voisins du Bénin avant la fin du premier mandat de Patrice Talon. Aujourd’hui le Bénin ne peut se targuer d’une quelconque autonomie énergétique. Des béninois continuent de dormir dans l’obscurité dès que le Nigéria ou d’autres pays fournisseurs effacent leur dotation au profit du Bénin.

En somme, en huit années de gestion de l’Etat, les populations béninoises attendent toujours que le miracle promis par Patrice talon en présence de l’ancien président français François Hollande se produise. Tel qu’il avait envisagé la gestion du pouvoir d’Etat, Patrice Talon n’a pu réaliser ses ambitions comme il se doit. Comme quoi, la plus importante des réformes doit mettre l’homme en son centre.